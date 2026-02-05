Najmanjša odprava po letu 1998, Slovenci raje na snegu kot na ledu

Na olimpijskih igrah bo tekmovalo 37 slovenskih športnikov in športnic, največ jih bo, nekoliko presenetljivo, na delu v Antholz/Anterselvi, kjer bodo na sporedu biatlonske preizkušnje. Gre za najmanjšo slovensko odpravo po Naganu 1998, a to ne pomeni, da imajo naši tekmovalci in tekmovalke manj možnosti za vidne uvrstitve.

Reprezentanca v biatlonu bo v Italijo odšla s popotnico z Novega Mesta na Moravskem, kjer je Toni Vidmar na posamični tekmi prišel do zanj vzpodbudnega 24. mesta. Lovro Planko je imel smolo na strelišču in čeprav je bil tekaško odlično pripravljen, je ostal brez točk svetovnega pokala. Veseli dejstvo, da se je to zgodilo šele drugič v letošnji sezoni, kar govori o tem, da je mladi Slovenec v dobri formi.

Nekaj več težav ima v zadnjem obdobju Miha Dovžan, ki strelsko ni več tako natančen kot pred meseci. Jakov Fak se vrača po poškodbi meniskusa in zato ne vemo, v kakšni formi bo prišel na sicer najvišje prizorišče svetovnega pokala v biatlonu. V reprezentanci bo tudi mladi Matic Repnik.

▲ Anamarija Lampič za seboj nima uspešne sezone, morda se ji posreči pod olimpijskimi krogi. V Anterselvi je trasa zelo težka, kar ji ustreza. Foto Matej Družnik

Najnižja pričakovanja pri tekačih

Drugače je pri dekletih, tam so Slovenke boljše. Polona Klemenčič se redno uvršča med najboljšo trideseterico in dokazuje, da se z vztrajnostjo da priti do vidnih rezultatov. Dobro napreduje mlada Lena Repinc, ki je iz v sezono sezone boljša. Tega žal ne moremo trditi za Anamarijo Lampič, ki se v tej sezoni še ni zavihtela do vidnejšega rezultata, obenem pa je kar dve prizorišči izpustila zaradi bolezni. Olimpijsko normo si je zagotovila tudi mlada Manca Caserman, ki blesti predvsem v razvojnih kategorijah.

Slovenski športniki na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026: Alpsko smučanje: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi, Martin Čater, Miha Hrobat, Žan Kranjec Biatlon: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik

Deskanje na snegu: Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak

Nordijska kombinacija: Vid Vrhovnik, Gašper Brecl

Smučarski skoki: Nika Prevc, Nika Vodan, Maja Kovačič, Katra Komar, Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc

Smučarski teki: Anja Mandeljc, Lucija Medja, Tia Janežič, Neža Žerjav, Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

Drugače je pri smučarjih tekačih, kjer imamo letos najnižja pričakovanja v zadnjih desetletjih tekmovanj pod petimi krogi. Pri dekletih bo rezultat med trideseterico na daljših preizkušnjah lovila Anja Mandeljc, letos najboljša slovenska tekmovalka v svetovnem pokalu. V šprintu bodo gojili visoka pričakovanja Miha Šimenc, Vili Črv in Nejc Štern, vsi trije so se sposobni prebiti v izločilne boje. Brez vidnejših rezultatskih ciljev bodo izkušnje nabirale Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja.

Anja Mandeljc je letos najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh. FOTO: Matej Družnik

Številne discipline brez Slovencev

V nordijski kombinaciji bosta slovenski grb branila Gašper Brecl in Vid Vrhovnik. Slednji se je v tej sezoni nekajkrat že prebil med najboljših trideset v svetovnem pokalu, to pa bo cilj tudi na olimpijskih igrah. Nekoliko smo lahko razočarani, ker v Predazzu in Teseru ne bodo nastopila dekleta, saj jih je Mednarodni olimpijski komite prezrl in tekem nordijskih kombinatork ni uvrstil na tekmovanje. To je seveda sprožilo veliko zgražanj, saj gre za spolno neenakost v pomembnem športu, nezadovoljni pa smo lahko tudi v Sloveniji, saj so Ema Volavšek, Teja Pavec in Tia Malovrh v preteklosti v svetovnem pokalu tekmovale zelo dobro.

Veliko bo tudi disciplin, v katerih Slovenija ne bo imela predstavnikov. Po priljubljenosti izstopa prosto smučanje, v katerega je vključenih sedem razburljivih tekem. Nam je najbolj poznano smučanje prostega sloga, v katerem se je pred leti za visoke rezultate meril Filip Flisar, veliko tekmovanj pa bo potekalo tudi v kanalih. Enako seveda velja za deskarje, kjer bomo upe polagali predvsem v paralelni veleslalom.

Poleg smučarskih skokov je Slovencem statistično kolajna najbližje prav tam. Po dobrih rezultatih na zadnjih tekmah svetovnega pokala bosta v širšem krogu favoritov Tim Mastnak in prekaljeni Žan Košir, v Cortino d'Ampezzo pa potujeta tudi bronasta iz Pekinga Gloria Kotnik in Rok Marguč.

▼ Tim Mastnak je v Pekingu osvojil srebro, tudi letos bi bili z njim vsi zelo zadovoljni. Foto Denis Balibouse/Reuters

Razburljivo bo tudi v bobu

Med najbolj razburljiva tekmovanja sodijo preizkušnje v bobu, skeletonu in sankanju, kjer vselej vidimo veliko presenečenj. Teh so nekaj doživeli tudi italijanski organizatorji, ki jim je naposled vendarle uspelo pripraviti ledeno stezo v Cortini d'Ampezzo. Zelo zanimiva so tekmovanja v hitrostnem drsanju, kjer prav tako vselej vidimo veliko presenečenj.

◀ Posebno mikavnost na slehernih olimpijskih igrah prinaša tudi tekmovanje v bobu. Foto Annegret Hilse/Reuters

V obeh kategorijah bodo organizatorji podelili kar deset paketov kolajn, ki jih tradicionalno osvajajo tudi države, ki v zimskih športih praviloma ne kraljujejo. Vse tekme na ledu bodo v Milanu, med njimi sta tudi spektakla v umetnostnem drsanju in kerlingu, v katerih Slovenija nikdar ni zares blestela.

Čeprav bo olimpijska odprava najmanjša v tem tisočletju, si vseeno lahko obetamo nekaj dobrih rezultatov. Največ pozornosti bodo seveda poželi smučarski skakalci in skakalke, a prav vsak slovenski olimpijec si zasluži podporo rojakov.