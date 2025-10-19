Najmlajši Slovenec na drugi tekmi v Hinzenbachu naš najboljši

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za veliko nagrado FIS v Hinzenbachu je zmaga ostala doma. Na srednji napravi v Zgornji Avstriji je bil tokrat najboljši Jan Hörl (93 m in 89,5 m), ki je za šest točk ugnal rojaka Daniela Tschofeniga (87,5 m in 92 m), na tretjo stopnico pa je skočil japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši (88,5 m in 90 m).

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil najmlajši – Enej Faletič (90 m in 91 m). Še ne 19-letni član SSK Velenje, ki so ga včeraj diskvalificirali zaradi prevelikega tekmovalnega dresa, je v močni konkurenci zasedel zelo dobro šesto mesto. Točke sta si od naših priskakala tudi Anže Lanišek (85 m in 89 m), ki je pristal na 13. mestu, in Timi Zajc (82 m in 81 m), ki je zasedel 29. mesto.

Enej Faletič se je izkazal s šestim mestom. FOTO: SSK Velenje

Lovru Kosu, našemu četrtemu tekmovalcu v Hinzenbachu, se je v uvodni seriji (71 m) nastop povsem ponesrečil, tako da je tekmo končal šele na 41. mestu.

Poletna različica svetovnega pokala se bo naslednji konec tedna nadaljevala v Klingenthalu, kjer se je danes s tretjim mestom na preizkušnji za celinski pokal izkazal svetovni rekorder Domen Prevc. Včeraj so ga po rekordnem poletu na tamkajšnji napravi (152 m) diskvalificirali.