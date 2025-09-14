Najmlajši slovenski reprezentant znova naš najboljši skakalec v Rasnovu

Žiga Jančar, z 19 leti najmlajši član slovenske reprezentance A, je bil tudi na drugi tekmi za veliko nagrado FIS v Rasnovu naš najboljši smučarski skakalec. Dan po četrtem mestu je bil s skokoma, dolgima 92,5 in 93,5 metra, osmi.

Največ razlogov za veselje so imeli tokrat Japonci, ki so se po zaslugi Sakutara Kobajašija (91,5 m in 96,5 m) in Naokija Nakamure (93 m in 95 m) veselili dvojne zmage. Na tretjo stopnico odra za najboljše je skočil Avstrijec Stephan Embacher (95,5 m in 91 m.

Med Slovenci sta se v finale znova prebila tudi Lovro Kos (89 m in 86,5 m) in Žiga Jelar (83 m in 79,5 m), ki sta se uvrstila na 17. oziroma 30. mesto. Žak Mogel (83 m), naš četrti tekmovalec v Romuniji, je bil z 38. mestom znova prekratek za drugo serijo.

Poletna različica svetovnega pokala se bo že v četrtek nadaljevala v Predazzu, kjer bo na sporedu generalka za februarske olimpijske igre.