  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Najmlajši slovenski reprezentant znova naš najboljši skakalec v Rasnovu

    Mladi Žiga Jančar se je tudi na drugi tekmi za veliko nagrado FIS v Romuniji prebil med elitno deseterico.
    Žiga Jančar se je izkazal tudi na drugi tekmi v Rasnovu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Žiga Jančar se je izkazal tudi na drugi tekmi v Rasnovu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Miha Šimnovec
    14. 9. 2025 | 18:10
    14. 9. 2025 | 18:10
    1:19
    A+A-

    Žiga Jančar, z 19 leti najmlajši član slovenske reprezentance A, je bil tudi na drugi tekmi za veliko nagrado FIS v Rasnovu naš najboljši smučarski skakalec. Dan po četrtem mestu je bil s skokoma, dolgima 92,5 in 93,5 metra, osmi.

    Največ razlogov za veselje so imeli tokrat Japonci, ki so se po zaslugi Sakutara Kobajašija (91,5 m in 96,5 m) in Naokija Nakamure (93 m in 95 m) veselili dvojne zmage. Na tretjo stopnico odra za najboljše je skočil Avstrijec Stephan Embacher (95,5 m in 91 m.

    Med Slovenci sta se v finale znova prebila tudi Lovro Kos (89 m in 86,5 m) in Žiga Jelar (83 m in 79,5 m), ki sta se uvrstila na 17. oziroma 30. mesto. Žak Mogel (83 m), naš četrti tekmovalec v Romuniji, je bil z 38. mestom znova prekratek za drugo serijo.

    Poletna različica svetovnega pokala se bo že v četrtek nadaljevala v Predazzu, kjer bo na sporedu generalka za februarske olimpijske igre.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski up le za malo zgrešil svoje prve stopničke

    Še ne 20-letni Žiga Jančar se je na prvi tekmi smučarskih skakalcev za veliko nagrado FIS v Rasnovu izkazal s četrtim mestom.
    Miha Šimnovec 13. 9. 2025 | 18:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig nakazal na odmeven prestop

    Avstrijski skakalni zvezdnik po sanjski prejšnji zimi ocenjuje, da ima še dovolj prostora za napredek.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški skakalni zvezdnik s prisrčno fotografijo pozdravil prihod male Therese

    Veselo novico je pred dnevi sporočil tudi avstrijski šampion v smučarskih skokih Stefan Kraft.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Razočarani norveški skakalni as: Tega si nisem zaslužil

    Nekdanji svetovni rekorder Robert Johansson sporočil, da končuje svojo športno pot.
    Miha Šimnovec 20. 5. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kojonkoski ni zadovoljen z zdajšnjim položajem v smučarskih skokih

    Predsednik skakalnega odbora pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) razkril, kaj je zdaj njihova glavna prioriteta.
    Miha Šimnovec 12. 5. 2025 | 13:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Binetom Norčičem

    Ko je izvedel, da bo trener Bine Norčič, ga je Simon Ammann takoj poklical

    Bine Norčič se je v dobrem duhu razšel z Norvežani. Kot novopečeni selektor švicarskih smučarskih skakalcev se veseli novega izziva in dela z Deschwandnom & Co.
    Miha Šimnovec 10. 5. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiŽiga JančarLovro Kosvelika nagradaRasnov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Najmlajši slovenski reprezentant znova naš najboljši skakalec v Rasnovu

    Mladi Žiga Jančar se je tudi na drugi tekmi za veliko nagrado FIS v Romuniji prebil med elitno deseterico.
    Miha Šimnovec 14. 9. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Matej Praprotnik

    Ulice so javni prostor, namenjen druženju, igri in zabavi

    Pred evropskim tednom mobilnosti smo se pogovarjali s kolesarskim županom Ljubljane Matejem Praprotnikom.
    Agata Rakovec Kurent 14. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Na območju Tamarja se je poškodoval hrvaški plezalec

    S helikopterjem Slovenske vojske so ga odpeljali v SB Jesenice.
    14. 9. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Atletsko SP

    Polne tribune, vlaga in krč favoritov

    Presenetljiv razplet atletske formule ena, Ferlan skozi šivankino uho v polfinale.
    Lucijan Zalokar 14. 9. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tommy Lee Jones

    Godrnjavi kavboj

    Z diplomo prestižne univerze Harvard v žepu se ni odločil za akademsko kariero, ampak se je odpravil v New York, da bi postal igralec.
    Gorazd Utenkar 14. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Na območju Tamarja se je poškodoval hrvaški plezalec

    S helikopterjem Slovenske vojske so ga odpeljali v SB Jesenice.
    14. 9. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Atletsko SP

    Polne tribune, vlaga in krč favoritov

    Presenetljiv razplet atletske formule ena, Ferlan skozi šivankino uho v polfinale.
    Lucijan Zalokar 14. 9. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tommy Lee Jones

    Godrnjavi kavboj

    Z diplomo prestižne univerze Harvard v žepu se ni odločil za akademsko kariero, ampak se je odpravil v New York, da bi postal igralec.
    Gorazd Utenkar 14. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo