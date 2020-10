Najprej moraš biti prvi na vasi, nato v državi in potem na svetu

Prvič na domači tekmi vetrna izravnava

Rok Justin (na fotografiji) je moral premoč priznati zgolj Timiju Zajcu. FOTO: Uroš Hočevar

Ema Klinec je premočno zmagala v ženski konkurenci. FOTO: Uroš Hočevar

Kranj – Čeprav poskusni skok(91,5 m) na današnjem »poletnem« državnem prvenstvu na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro nikakor ni nakazoval njegovega zmagoslavja, je takrat, ko je šlo zares, spet pokazal svoj pravi obraz in zanesljivo osvojil prvo mesto. V ženski konkurenci je naslov državne prvakinje prepričljivo ubranilaZajc je imel v obeh serijah najboljši dosežek. V uvodni je pristal pri 108 metrih, v drugo pa je bil tri metre krajši, v seštevku pa je drugouvrščenega(104,5 m in 104 m) preskočil za 8,5 točke. Na 3. mesto se je v finalu z najdaljšim skokom tekme zavihtel še en član finančno osiromašene reprezentance B –(103,5 m in 110 m).»Poskusni skok res ni bil dober, bil je še slabši od tistih, ki sem jih tu kazal v ponedeljek. A se zaradi njega nisem pretirano vznemirjal. Globoko v sebi sem pač vedel, da nisem tako slab, nisem pa bil prepričan, da bom pravočasno našel rešitev,« je pojasnil novi-stari državni prvak, sicer član SSK Ljubno BTC, ki je v letošnjem poletju že večkrat prikazal najboljša skoka takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. Tako je bilo tudi tokrat.»Za tekmo sem se spet zbral, toda moja skoka še nista bila brezhibna. Bila sta solidna, imam pa še dosti rezerve. Če dobro pomislim, v tej sezoni še nisem skakal tako, da bi bil res zadovoljen. Tudi med zadnjimi pripravami v Oberstdorfu sem se še boril,« je priznal 20-letni Zajc, dodal, da je lepo biti najboljši v Sloveniji, se pa zaveda, da ga do začetka svetovnega pokala (med 20. in 22. novembrom v Visli) čaka še dosti dela.Zadovoljen je bil tudi podprvak Justin, ki je bil že po prvem »polčasu« na 2. mestu. »Bila je kar poštena tekma, naredil sem dva dobra skoka. Poleti smo dobro trenirali, čeprav nam jo je zagodel koronavirus, saj nismo morali na vse načrtovane priprave. Na srečo imamo tudi doma dobre razmere za vadbo,« je dejal 27-letni član SSD Stol Žirovnica in pozdravil novo pridobitev – vetrno izravnavo. V Sloveniji so namreč prvič na domači preizkušnji merili in upoštevali tudi veter, ki so ga imeli tekmovalci v zraku. Da je to le pozitivno za naše skoke, so se strinjali vsi po vrsti.Za Zajcem, Justinom in Pavlovčičem je tik pod zmagovalnim odrom obstal(102 m in 107 m), za njim pa so se zvrstili(105,5 m in 101 m), mladinec(102 m in 101 m),(103 m in 105 m) in osmouvrščeni(101,5 m in 103,5 m).»V zadnjem obdobju na treningih skačem povprečno, tako sem tudi tokrat na tekmi,« je bil samokritičen 28-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je zanesljivo dobil bratski troboj.(94 m in 103,5 m) in(86,5 m in 91,5 m) sta se morala zadovoljiti z 11. oziroma 24. mestom. Njihova sestra, komaj 15-letna(87,5 m in 87 m), je bila med članicami – kakor Peter med člani – osma.Premočno je zmagala Ema Klinec (110,5 m in 106 m), ki je za 26,2 točke ugnala rekonvalescentko(108,5 m in 100,5 m), tretja pa je bila(97,5 m in 104 m). »Že od nekdaj si želim tu skočiti blizu rekorda (zimskega si s 119 metri lasti Peter Prevc, poletnega pa s 118,5 m), tokrat mi je zlasti v prvi seriji uspel lep skok, 110,5 metra je za to skakalnico že lepa daljava. A bi lahko tudi iz tega poskusa izvlekla še več. Tudi sama bi rada kot fantje brez težav poletela do dna naprave, to je čista poezija,« si je zaželela 22-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko.Naslov državne prvakinje ji pomeni ogromno. »Vedno pravim, da moraš biti najprej prvi na vasi, nato v državi in potem si lahko tudi na svetu,« je dala Ema jasno vedeti, kam bo znova merila pozimi.