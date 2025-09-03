Najprej šokirala, da končuje kariero, nato sporočila: Skrivnost sva hranila zase

Zdaj že nekdanja avstrijska smučarska zvezdnica Stephanie Venier je pred kratkim šokirala z novico, da končuje svojo športno pot, zdaj pa je z javnostjo delila še eno veliko življenjsko novico. Na družbenem omrežju Instagram je namreč zaupala, da s srčnim izbrancem Christianom Waldnerjem pričakujeta prvega otroka.

Le nekaj tednov po nepričakovanem slovesu od belih strmin in napovedi septembrske poroke je 31-letna Tirolka, ki si je februarja letos v Saalbach-Hinterglemmu prismučala naslov svetovne prvakinje v superveleslalomu, napovedala novo poglavje. V Instagramovi zgodbi je zapisala pomenljive besede: »Najin najboljši del prihaja v letu 2026.«

Avstrijska zvezdnica Stephanie Venier se je februarja letos v Saalbachu takole veselila zmage v superveleslalomu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Pozneje je Stephanie Venier, ki je v svetovnem pokalu nanizala ducat uvrstitev med najboljšo trojico, od tega tri na najvišjo stopnico zmagovalnega odra, objavila še fotografijo ultrazvoka, ob kateri je dodala: »Skrivnost sva hranila le zase. Najina ljubezen raste na najbolj čaroben način.«

Za 31-letno Avstrijko, doma iz Innsbrucka, je vrhunec športne poti – kot že omenjeno – doživela na letošnjem svetovnem prvenstvu v Saalbach-Hinterglemmu, na katerem je zablestela z zlato lovoriko v superveleslalomu. Zdaj pa jo čakajo povsem drugačne, a nič manj vznemirljive življenjske (pre)izkušnje.