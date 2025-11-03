Olimpija spet spoštovana, desant navijačev na Tivoli

V nadaljevanju preberite:

Hokejisti so v razširjeni avstrijski ligi dočakali prvi premor v sezoni. Trajal bo deset dni, v tem času se bodo po Evropi zbrale reprezentance, slovenska bo od četrtka do sobote igrala na turnirju v Sosnoviecu pri Katovicah na Poljskem. Kakšno pa je izhodišče Olimpije pred nadaljevanjem dolge sezone? Zakaj je prišlo v Tivoliju do premika navzgor in povečanega obiska gledalcev? Kako je z navadami slovenskih navijačev v primerjavi s tistimi v Avstriji? In kateri igralci so med letošnjimi okrepitvami zmajev najbolj vidno opozoril nase?