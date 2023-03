Namesto surovega zraka slovenska burja

V nadaljevanju preberite:

Po sanjskem zaključku domačega nordijskega svetovnega prvenstva v Planici so slovenski smučarski skakalci in skakalke blesteli tudi na uvodu v norveško turnejo Raw Air (surov zrak). Ema Klinec je sobotnemu drugemu mestu na slovitem Holmenkollnu včeraj dodala še zmago, svojo drugo v svetovnem pokalu, Anže Lanišek, ki je z rojakinjo na mešani ekipni tekmi v dolini pod Poncami osvojil bronasto odličje in še zlato na moški ekipni preizkušnji, pa je nad norveško metropolo zmagal v soboto. Včeraj je nato zaostal zgolj za Avstrijcem Stefanom Kraftom in vpisal že 12. uvrstitev na stopničke v tej sezoni.