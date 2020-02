Napaka Kristoffersena velika priložnost za Yula

Chamonix na francoski strani Mont Blanca in meje s Švico gosti deveti moški slalom za svetovni pokal alpskih smučarjev. Najboljše izhodišče ima Švicar, ki je uprizoril najhitrejšo prvo vožnjo na progi La Verte des Houches. V finalu, z začetkom ob 13. uri, bo nastopil en Slovenec,s 15. časom (+1,54).Drugi čas je vpisal Francoz(+0,24), tretjega Italijan(+0,47). Vodilnemu v slalomskem seštevku Norvežanu, ki je edini mali kristalni globus za slalomski seštevek osvojil leta 2016, sicer pa je bil vedno za avstrijskim asom, je v najbolj nepravem času sezone popustila pozornost. Tik pred ciljem je odstopil, kar pomeni, da ostaja pri izkupičku 552 točk. Dosežek, ki ga lahko že danes popravi 26-letni izzivalec Yule. Švicar je po osmih slalomih pri 495 točkah, za še vodilnim Norvežanom pa zaostaja 57 točk.Po Chamonixu so do konca sezone na sporedu le še trije specialni moški slalomi. Na Japonskem v Naebi 23. februarja, v Kranjski Gori 15. marca in finalni v Cortini d'Ampezzo 22. marca.Za Yulom je izjemni januarja, zmagal je v Madonni di Campiglio , doma v Adelbodnu in v Kitzbühelu. Kristoffersen je letos dobil dva slaloma. Uvodnega v Leviju in januarski spektakel pod žarometi v Schladmingu. Dve zmagi ima tudi Noel (Zagreb, Wengen), njegov rojakpa je dobil domači Val d'Isere.Medtem ko je letošnja veleslalomska sezona povsem v znamenju izjemnega , ki vodi v seštevku discipline, pa v slalomu še ni bilo velikega slovenskega preboja. Kranjec je odličen na veleslalomskih progah, pri slalomskih zavojih pa ima še veliko rezerv za napredek. Njegov zaostanek 2,74 sekunde je bil več kot sekundo počasnejši od finala, zasedel je 39. mesto od 49 uvrščenih.Na devetih slalomih se je dvakrat uvrstil v najboljšo trideseterico z 19. mestom v Zagrebu in 21. v Leviju. Na zadnjih petih slalomih je ostal brez uvrstitve, Schladming pa je izpustil zaradi priprav na veleslalom v Garmischu.Štefan Hadalin je na slalomskih progah boljši od moštvenega kolega, a še ne kaže predstav, s katerimi bi si zagotovil stalno članstvo v prvi jakostni skupini. Najboljši preblisk je imel v Madonni di Campiglio s sedmim mestom, le še v Adelbodnu je bil v najboljši petnajsterici s 14. mestom.Vrhničan se na prvi progi v Chamonixu ni ujel v nobeno od pasti na postavitvi slovenskega trenerja, ki trenira Ruse, vendar pa bo v finalu za vrhunski dosežek moral pokazati še več. Njegov zaostanek 1,54 sekunde je zadoščal za 15. čas. V prvi vožnji je odstopilo kar 18 tekmovalcev.