Napočil čas za zadnji Anin kranjskogorski ples

V že tako prepoznavnem prazničnem vrvežu Kranjske Gore z okolico bo ob tem koncu tedna še posebej živahno. Napočil je namreč čas za v tej zimi prvo od skupno treh prireditev najvišje smučarske ravni v Zgornjesavski dolini. Na podkorenski strmini bo namreč danes veleslalom za svetovni pokal deklet, za njim v nedeljo še slalom. V marcu sledita nato pokal Vitranc in za njim planiški skakalni praznik. Posebno zanimanje danes in jutri privabljajo nastopi domači reprezentantk, med njimi tokrat posebej Ana Bucik Jogan, ki se bo po tej sezoni poslovila od tekmovalnega športa.

Novogoričanka je ena vodilnih smučark zadnjega desetletja pri nas, ta sezona je že njena 12. zapored v svetovnem pokalu. Obenem je tudi veliko storila za prepoznavnost smučarskega športa v domačem okolju. »Vem, da prihajam iz malo manj smučarskega okolja, a prav v tej panogi na snegu sem našla svojo športno strast in tudi zato dolgo vztrajala vsa ta leta na belih strminah,« je poudarila med novinarsko konferenco, po njem pa povedala, da si ohranja imenitne spomine, iskrena prijateljstva, med številnimi prizorišči, kjer je tekmovala, pa ima prav Kranjska Gora pri njej posebno mesto.