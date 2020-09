Napredoval tudi ob pomoči Primoža Rogliča

Z ženo Špelo in hčerko Piko uživa v družinski sreči. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Med karanteno je bilo skoraj srhljivo

Robert Kranjec je v svetovnem pokalu sedemkrat okusil slast zmage. FOTO: Matej Družnik/Delo

Potem ko je, svetovni prvak v smučarskih poletih iz Vikersunda 2012, marca lani skakalne smuči postavil v kot, je hitro našel nov šport. Zdaj se namreč – seveda bolj na rekreativni ravni – ukvarja s kolesarstvom, kadar pa ima čas, se z veseljem udeleži tudi kakšne dirke.Nedavno se je še drugič zapored odpeljal na štart maratona Franja in v absolutni konkurenci s časom 3;35:48,3 v cilj 156 kilometrov dolge preizkušnje prikolesaril na visokem 16. mestu. »Na dirko grem, da je malo spremembe, tako za popestritev. Poleg tega me je zanimalo, koliko sem napredoval od lani,« je razkril »leteči Kranjčan«. Na vprašanje, kakšen odgovor je dobil, je odvrnil: »Pred dobrim letom sem Franjo končal na 98. mestu …« V isti sapi je dodal, da je obe dirki sicer težko primerjati: »Lani so me ovirali krči, letos pa kar 70 kilometrov veter v prsi. Kar zadeva utrujenost, pa sem bil lani dosti bolj izčrpan, medtem ko tokrat nisem imel nobenih težav.«Na kolesu je sicer že v otroštvu prebil precej časa. »Ko sem imel petnajst ali šestnajst let, sem se dosti vozil v Borovničkah, gorskokolesarskem poligonu v Kranju. Ko sem prišel v skakalno reprezentanco, je bilo časa manj, poleg tega sem imel tudi prepoved kolesarjenja, ker upočasnjuje nožne mišice. Verjetno nismo smeli kolesariti tudi zaradi nevarnosti poškodb,« je pojasnil Kranjec, ki se je pred šestimi leti kljub vsemu malo »pregrešil« in se z nekdanjim reprezentančnim kolegoms kolesom odpeljal na morje. To je bila dobra in zabavna izkušnja, se spominja.Kmalu po koncu skakalne kariere si je privoščil vrhunsko cestno kolo. Kakor je pribil, ga je dobil zelo ugodno. Z njim zdaj na dirkah brani barve kolesarskega društva LPP. »Ko sem še skakal, je bil LPP eden od pokroviteljev. Ker sem vedel, da imajo tudi kolesarsko ekipo, sem se včlanil v njihovo društvo, da sem pridobil tekmovalno licenco,« je razgrnil 39-letni Kranjčan, ki se namerava v letošnji jeseni udeležiti še istrskega maratona in dirke v Umagu.Rezultati, ki jih dosega, kažejo, da je od lanskega leta opazno napredoval. Napredek med drugim pripisuje tudi treningom, ki jih je opravil skupaj z našim kolesarskim asom, sicer nekoč izjemno nadarjenim smučarskim skakalcem. »Po svojih intervalnih treningih me je Rogla večkrat poklical, nakar sva se skupaj kam odpravila. Tako sva Gorenjsko prekolesarila po dolgem in počez,« je zaupal Kranjec in pristavil, da se po ravnini v glavnem vozi v Rogličevem zavetrju, v klanec pa ubereta vsak svoj ritem.Odkar je skakalne smuči postavil v kot, proste trenutke izkorišča za skok na kolo. Tako je bilo tudi med spomladansko karanteno zaradi epidemije novega koronavirusa. »Dokler nismo bili omejeni na gibanje znotraj svojih občin, sem na kolesu prebil precej časa, potem smo se držali bolj doma, kjer smo imeli veliko dela okrog hiše v Naklem, kamor smo se preselili septembra lani,« je razkril »leteči Kranjčan« in dodal, da se je v tistem obdobju z ženo Špelo in hčerko Piko veliko sprehajal po občini, pri čemer se mu je še posebej v spomin vtisnila prazna avtocesta. »Bilo je kar srhljivo, nikjer nikogar …«Zaradi pandemije covida-19 je padel v vodo tudi njihov predvideni dopust v ZDA ali Aziji. »Ker nismo šli nikamor, smo potem ob koncih tedna odkrivali Slovenijo. Bilo je super, najprej smo se za štiri dni odpravili v Savinjsko dolino, kjer smo se med drugim z raftom spustili po Savinji. Obiskali smo tudi Logarsko dolino in uživali v tamkajšnji naravi,« je zaupal nekdanji skakalni as, ki je imel s seboj kajpak tudi svoje kolo – kakor pozneje v Goriških brdih. »Tudi tamkajšnje razgibane ceste so kot nalašč za vožnjo s kolesom,« je razložil Kranjec, ki je s skoki ostal povezan kot tehnolog in izdelovalec tekmovalnih dresov v slovenski reprezentanci.»Kar zadeva drese, so ti zaradi novih pravil zdaj manj plovni, toda po drugi strani – če pogledam, s katerega zaletišča skačejo naši reprezentanti proti dnu naprave – ni velike razlike med lanskimi in letošnjimi kombinezoni. Večja sprememba je pri dekletih, pri katerih so bili prejšnji občutno bolj aerodinamični, jih je pa zdaj lažje šivati,« je razložil Kranjec, ki s svojimi bogatimi izkušnjami pomaga trenerjem in fantom tudi na skakalnici, kadar ga potrebujejo. »Zelo dobro sodelujemo,« je še dejal zmagovalec sedmih tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih, s katerimi na večni lestvici deli 40. mesto z Norvežani Andersom Bardalom, Vegardom Opaasom in Danielom Andrejem Tandejem. Med Slovenci je četrti najuspešnejši skakalec, pred njim so le Peter Prevc (23), Primož Peterka (15) in Primož Ulaga (9).