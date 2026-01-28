Slovenski smučar zaradi poškodbe že zaključil sezono

Slovenski alpski smučar Nejc Naraločnik se po decembrski poškodbi v sezoni 2025/26 ne bo več vrnil na tekmovalne proge. Sprva je sicer kazalo, da poškodba desne noge ni tako huda in da bo 27-letni član moške ekipe za hitri disciplini odsoten šest tednov. Naraločnik se je poškodoval 20. decembra v padcu na smuku v Val Gardeni.

»Naraločnik se bo posvetil rehabilitaciji in čimprejšnjemu okrevanju ter postopnemu povratku na sneg in pripravi na naslednjo sezono 2026/27,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Po decembrskem padcu je opravil pregled pri zdravniku. »Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da gre za impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele. Samo celjenje bo trajalo najmanj šest tednov. Strokovna ekipa okoli Nejca bo naredila vse, da se bo na sneg lahko vrnil še v tej sezoni,« so takrat zapisali pri smučarski zvezi.

V slovenskem taboru polno poškodb

Slovenski smučarski tabor so v olimpijski sezoni zdesetkale hude poškodbe tekmovalcev, brez tekmovanj je ostalo pet članov reprezentanc. Ob Naraločniku se je poškodoval tudi njegov kolega iz smukaške ekipe Rok Ažnoh, na ogrevanju pred smukaško tekmo za evropski pokal se je poškodoval član ekipe za evropski pokal Anže Gartner.

Pred tem sta se poškodovali tudi članici ženske ekipe za tehnični disciplini izvrstna slalomistka Andreja Slokar in specialistka za slalomske in veleslalomske zavoje Neja Dvornik, ki sta ostali brez bojev za olimpijske medalje v Cortini d'Ampezzo.

Naraločnik je bil med kandidati za nastop na OI v Bormiu in je po minuli sezoni preboja med elito pogledoval tudi proti najvišjim mestom. V sezoni 2024/25 se je pod vodstvom trenerja Aleša Brezavščka prvič uvrstil med najboljših 30, na smuku v Kvitfjellu marca lani pa je nato navdušil s sedmim mestom, ko se je prvič zavihtel med najboljšo deseterico v konkurenci svetovnega pokala.