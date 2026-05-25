Naši risi dočakali dan D v boju za plen

Danes ob 20.20 v Švici odločilna tekma Slovenije v boju za obstanek in vizum Nemčije 2027. V primeru uspeha bi prvič doslej obstali dvakrat zapored.

Na svetovnem prvenstvu v hokeju se velika sobotna želja slovenskim risom ni uresničila: ostali so brez danskega plena in zdaj tako s tremi točkami iz šestih tekem pričakujejo danes večer odločitve za obstanek med elito. Ob 20.20 se bodo pomerili z Italijo, tekma bo za našo reprezentanco prav tako pomembna kot tista pred enim letom s Francijo. Takrat se je Slovenija veselila zmage in prvič po 20 letih obstanka v najvišjem razredu, v primeru drevišnjega slavja pa bi si sploh prvič doslej dvakrat zapored priborila bivanje v družbi najboljših tudi za naslednjo sezono. Seveda so v slovenskem taboru sanjali o tem, da bi vse dvome odgnali že proti Dancem in kolo pred koncem dosegli uresničitev cilja. Toda zgodba zgodnjega sobotnega popoldneva se ni razpletala tako, kot so si želeli kapetan ...