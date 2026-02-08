Nasmejana šampionka Nika in drugi slovenski olimpijski prizori

Smučarska skakalka Nika Prevc je poskrbela za 25. odličje naših junakov na največji zimsko-športni prireditvi, odkar je Slovenija samostojna. Osvojila je srebrno kolajno.

Utrinki s skakalne tekme v Predazzu. FOTO: Matej Družnik

Spremljalo jo je veliko slovenskih navijačev.

V Italiji se je zgodil še en zgodovinski mejnik za slovenski šport.

