Nasmejana šampionka Nika in drugi slovenski olimpijski prizori

Smučarska skakalka Nika Prevc je poskrbela za 25. odličje naših junakov na največji zimsko-športni prireditvi, odkar je Slovenija samostojna. Osvojila je srebrno kolajno.
Utrinki s skakalne tekme v Predazzu. FOTO: Matej Družnik
Spremljalo jo je veliko slovenskih navijačev.
V Italiji se je zgodil še en zgodovinski mejnik za slovenski šport.
