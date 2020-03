Navdušeni letalec in glasbenik odlično reže surov zrak na Norveškem (VIDEO)

V zadnjem mesecu kot za stavo premika svoje mejnike

Kvalifikacije je zaznamoval padec Nemca Stephana Leyheja. FOTO: AFP

Nika Križnar v kvalifikacijah tretja

Rezultati kvalifikacij v Trondheimu (HS-138):

Moški: 1. R. Kobajaši (Jap) 146,2 (135), 2. Zyla (Pol) 143,1 (135), 3. Forfang 142,9 (135.5), 4. Lindvik (oba Nor) 141,9 (135.5), 5. Eisenbichler (Nem) 139,2 (134.5), 7. P. Prevc 137,7 (134.5), 11. Jelar 133,1 (132), 18. Semenič 126,0 (128.5), 26. Zajc 123,2 (125.5), 34. D. Prevc 119,0 (125.5), Lanišek (vsi Slo) – diskvalificiran; turneja Raw Air: 1. Stoch 1161,9, 2. R. Kobajaši 1154,5, 3. Lindvik 1154,3, 4. Jelar 1151,9, 7. P. Prevc 1133,8, 9. Zajc 1109,8, 21. Lanišek 970,6, 37. Semenič 560,1, 38. D. Prevc 529,7.

Ženske: 1. Lundby 120,3 (123.5), 2. Opseth 119,9 (123), 3. Križnar 118,3 (126), 4. Klinec 116,2 (125), 17. Komar 79,8 (109), 20. Rogelj 77,1 (106.5), 28. Brecl (vse Slo) 61,0 (98.5); turneja Raw Air: 1. Lundby 944,5, 2. Opseth 900,1, 3. Pinkelnig (Avs) 830,4, 7. Klinec 776,3, 8. Križnar 755,7, 24. Rogelj 532,8, 26. Komar 467,9, 33. Brecl 270,7.

Ljubljana – Od slovenskih smučarskih skakalcev je po dveh postajah na norveški turneji Raw Air v najboljšem položaju, ki je v včerajšnjih kvalifikacijah, v katerih je bil enajsti (132 m), izgubil eno mesto, tako da je zdaj četrti. V zračni bitki za mamljiv nagradni sklad (najboljši trije v seštevku surovega znaka si bodo razdelili 100.000 evrov) za vodilnim Poljakomzaostaja za natanko deset točk.Jelar je še precej nepopisan list. Na smučkah je prvič stal že pri treh letih, nad smučarskimi skoki pa se je navdušil sam. Kakor pravi, je iskrica očitno preskočila med spremljanjem tekem po televiziji, vsaj posredno pa je verjetno na Žigovo odločitev, da se je zapisal temu športu, vplival tudi njegov stric, nekdanji vrhunski skakalec in glavni trener naše reprezentance, ki zdaj bedi nad edinim Bolgarom v svetovnem pokaluV otroštvu je 22-letni član Triglava iz Spodnje Besnice pri Kranju treniral tudi nogomet, a se je moral odločiti le za en šport; po krajšem premisleku je pretehtala ljubezen do skokov. Žiga je sicer človek mnogih talentov, saj je tudi navdušen glasbenik. Igra harmoniko in kitaro, nekaj malega klavir in bobne. Konec lanskega leta je izdal svoj prvenec, avtorsko skladbo Prijatelji, za katero je posnel videospot, v katerem sta nastopila tudi reprezentančna kolegainMed svetovno elito je Jelar ognjeni krst prestal pred dobrimi štirimi leti v Kuopiu, kjer je pristal na 43. mestu, slabo leto pozneje pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Park Cityju opozoril nase s 6. mestom. Skupaj z Bartolom,inse je veselil moštvene zlate kolajne, prispeval pa je tudi svoj delež k slovenskemu zmagoslavju na preizkušnji mešanih ekip (z Bartolom,in).V svetovnem pokalu si je prve točke priskakal konec leta 2017 v Oberstdorfu, kjer je pristal na 19. mestu, to uvrstitev pa je izboljšal šele pred mesecem dni v Willingenu (17.). Odtlej kot po tekočem traku premika svoje mejnike. Na Kulmu je poletel do 14. mesta, v Rasnovu (8.) se je prvič prebil med elitno deseterico, minulo soboto pa je bil na znamenitem Holmenkollnu najboljši mož naše četverice (z Zajcem,in), ki je na moštveni preizkušnji navdušila s tretjim mestom.Sledil je še Žigov krstni skok na zmagovalni oder med posamezniki v Lillehammerju, po katerem seveda ni skrival navdušenja. »V pripravljalnem obdobju sem veliko pozornosti posvetil tehniki in spremenil določene zadeve, kar se mi zdaj obrestuje. Moji skoki so postali zelo stanovitni,« je skrivnost zadnjih uspehov razkril Jelar, ki se po torkovem podvigu že veseli današnje tekme v Trondheimu (17.00), na kateri bodo ob njem Slovenijo zastopali še Peter Prevc (134,5 m/7. v kvalifikacijah), Anže Semenič (128,5 m/18.),(125,5 m/26.) in(125,5 m/34.), medtem ko sodiskvalificirali zaradi neustrezne opreme. Najboljši je bil Japonec(135 m), kvalifikacije pa je zasenčil padec najdaljšega Nemca(141,5 m/30.), ki si je pri tem poškodoval koleno.Še posebej pa se Žiga veseli vikenda na norveški »pošasti«. »Moj favorit te turneje je zagotovo Vikersund, smučarski poleti so namreč nekaj najlepšega,« je še poudaril mladi Besničan, čigar osebni rekord znaša 230 metrov iz predlanskega finala svetovnega pokala v Planici.