Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

Deskarji in navijači se bojijo, da je bil nedeljski paralelni veleslalom v Livignu zadnji na olimpijskih igrah. Mednarodni olimpijski komite (Mok) o olimpijski usodi discipline še ni sprejel odločitve, znana naj bi bila najpozneje junija. Zvezdniki deskanja pozivajo, da pri odločitvi ne smeta pretehtati politika in denar.

Mok naj bi končni seznam športnih disciplin za olimpijske igre, ki jih bodo leta 2030 gostile francoske Alpe, sprejel do junija, je pa po poročanju tujih tiskovnih agencij zeleno luč že prižgal sedmim športom – biatlonu, bobu, krlingu, hokeju, sankanju, drsanju in smučanju.

Pri določanju olimpijskega programa Mok po poročanju agencije Reuters med drugim tehta med stroški, kompleksnostjo športa in njegovo privlačnostjo, tako za gledalce kot športnike.

Predsednica Moka Kirsty Coventry je v torek v Milanu napovedala, da olimpijski program čakajo spremembe, ki bodo za nekatere neprijetne. Junija lani je nova predsednica komiteja začela pregled več kot 450 tekmovanj, ki jih na poletnih in zimskih igrah organizira več kot 40 športnih zvez.

»Moramo biti iskreni glede tega, kaj deluje, in kar je včasih še pomembneje, kaj ne deluje,« je dejala na torkovi skupščini Moka v Milanu. »Na naše športe, discipline in dogodke je treba pogledati s svežimi očmi, da bomo v koraku s časom,« je dejala Coventry in dodala, da jih čakajo »težke odločitve«, ki pa so vedno del sprememb.

Predsednica Mendarodnega olimpoijskega komiteja Kirsty Coventry je priznala, da so pred Mok težke odločitve. FOTO: Yves Herman/Reuters

Morebitni ukinitvi paralelnega veleslaloma v deskanju ostro nasprotujejo deskarji kot tudi navijači. Številni so se vključili v spletno kampanjo, s katero organizatorje pozivajo, naj športa ne črtajo s seznama olimpijskih disciplin.

Deskarska zvezdnica Ester Ledecka je po nedeljskem porazu v četrtfinalu paralelnega veleslaloma kritizirala vodstvo Moka in izpostavila, da so pozivi športnikov v primerjavi s »politiko in denarjem« v drugem planu.

Čehinja, ki jo je na olimpijskem prestolu v nedeljo nasledila rojakinja Zuzana Maderova, meni, da športnike ignorirajo. »Ne poslušajo, ker sploh ne gre za nas. Olimpijske igre niso za športnike. Gre za predstavo, za tekmo, za denar, za politiko,« je njene besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Izpostavila je številčno občinstvo, ki si je v nedeljo ogledalo tekmovanje. »Vzdušje je bilo neverjetno. Pokazali smo, da spadamo sem,« je dejala. Po njenih besedah je v športu veliko mladih upov, ki čakajo na priložnost, zato si ne želi, da bi jim bile olimpijske sanje odvzete.

Nasprotno, namesto ukinitve paralelnega slaloma, bi Ledecka na olimpijske igre dodala paralelni slalom, kot ga poznajo v svetovnem pokalu.

Tudi dobitnik zlate medalje v moški konkurenci Benjamin Karl je prepričan, da mora disciplina ostati na olimpijskem programu. »90 odstotkov sem prepričan, da bo,« je dejal Avstrijec, ki je obranil naslov. Tudi on je izpostavil množico navijačev, ki se je v nedeljo zbrala v Livignu.

Deskanje je na olimpijskih igrah debitiralo leta 1998 v Naganu, paralelni veleslalom pa so navijači na olimpijskih igrah prvič spremljali štiri leta pozneje v Salt Lake Cityju.