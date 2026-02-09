  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

Mednarodni olimpijski komite bo usodi discipline odločil najpozneje junija. Zeleno luč za biatlon, bob, curling, hokej, sankanje, drsanje in smučanje.
Čehinja Zuzana Maderova (levo) in Avstrijec Benjamin Karl sta bila morda zadnja olimpijska zmagovalca v veleslalomu v deskanju na snegu. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Galerija
Čehinja Zuzana Maderova (levo) in Avstrijec Benjamin Karl sta bila morda zadnja olimpijska zmagovalca v veleslalomu v deskanju na snegu. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Š. R., STA
9. 2. 2026 | 10:55
9. 2. 2026 | 10:55
4:06
A+A-

Deskarji in navijači se bojijo, da je bil nedeljski paralelni veleslalom v Livignu zadnji na olimpijskih igrah. Mednarodni olimpijski komite (Mok) o olimpijski usodi discipline še ni sprejel odločitve, znana naj bi bila najpozneje junija. Zvezdniki deskanja pozivajo, da pri odločitvi ne smeta pretehtati politika in denar.

Mok naj bi končni seznam športnih disciplin za olimpijske igre, ki jih bodo leta 2030 gostile francoske Alpe, sprejel do junija, je pa po poročanju tujih tiskovnih agencij zeleno luč že prižgal sedmim športom – biatlonu, bobu, krlingu, hokeju, sankanju, drsanju in smučanju.

Pri določanju olimpijskega programa Mok po poročanju agencije Reuters med drugim tehta med stroški, kompleksnostjo športa in njegovo privlačnostjo, tako za gledalce kot športnike.

Predsednica Moka Kirsty Coventry je v torek v Milanu napovedala, da olimpijski program čakajo spremembe, ki bodo za nekatere neprijetne. Junija lani je nova predsednica komiteja začela pregled več kot 450 tekmovanj, ki jih na poletnih in zimskih igrah organizira več kot 40 športnih zvez.

»Moramo biti iskreni glede tega, kaj deluje, in kar je včasih še pomembneje, kaj ne deluje,« je dejala na torkovi skupščini Moka v Milanu. »Na naše športe, discipline in dogodke je treba pogledati s svežimi očmi, da bomo v koraku s časom,« je dejala Coventry in dodala, da jih čakajo »težke odločitve«, ki pa so vedno del sprememb.

Predsednica Mendarodnega olimpoijskega komiteja Kirsty Coventry je priznala, da so pred Mok težke odločitve. FOTO: Yves Herman/Reuters
Predsednica Mendarodnega olimpoijskega komiteja Kirsty Coventry je priznala, da so pred Mok težke odločitve. FOTO: Yves Herman/Reuters

Morebitni ukinitvi paralelnega veleslaloma v deskanju ostro nasprotujejo deskarji kot tudi navijači. Številni so se vključili v spletno kampanjo, s katero organizatorje pozivajo, naj športa ne črtajo s seznama olimpijskih disciplin.

Deskarska zvezdnica Ester Ledecka je po nedeljskem porazu v četrtfinalu paralelnega veleslaloma kritizirala vodstvo Moka in izpostavila, da so pozivi športnikov v primerjavi s »politiko in denarjem« v drugem planu.

Čehinja, ki jo je na olimpijskem prestolu v nedeljo nasledila rojakinja Zuzana Maderova, meni, da športnike ignorirajo. »Ne poslušajo, ker sploh ne gre za nas. Olimpijske igre niso za športnike. Gre za predstavo, za tekmo, za denar, za politiko,« je njene besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Izpostavila je številčno občinstvo, ki si je v nedeljo ogledalo tekmovanje. »Vzdušje je bilo neverjetno. Pokazali smo, da spadamo sem,« je dejala. Po njenih besedah je v športu veliko mladih upov, ki čakajo na priložnost, zato si ne želi, da bi jim bile olimpijske sanje odvzete.

Nasprotno, namesto ukinitve paralelnega slaloma, bi Ledecka na olimpijske igre dodala paralelni slalom, kot ga poznajo v svetovnem pokalu.

Tudi dobitnik zlate medalje v moški konkurenci Benjamin Karl je prepričan, da mora disciplina ostati na olimpijskem programu. »90 odstotkov sem prepričan, da bo,« je dejal Avstrijec, ki je obranil naslov. Tudi on je izpostavil množico navijačev, ki se je v nedeljo zbrala v Livignu.

Deskanje je na olimpijskih igrah debitiralo leta 1998 v Naganu, paralelni veleslalom pa so navijači na olimpijskih igrah prvič spremljali štiri leta pozneje v Salt Lake Cityju.

Sorodni članki

Magazin  |  Zanimivosti
Milano – Cortina 2026

Italijanska zastava s podpisom Giorgia Armanija

Na odprtju posthumni poklon enemu največjih italijanskih oblikovalcev, ki je kot že mnoge igre prej, tudi za letošnje oblekel italijanske reprezentante.
Vesna Milek 8. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Fis popolnoma zaprl vrata ZOI Rusom in Belorusom

Fis je prepovedala nastop ruskim in beloruskim športnikom na kvalifikacijah za OI 2026, tudi pod nevtralno zastavo, kljub drugačnemu stališču Mok.
22. 10. 2025 | 08:55
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Športni komentator

Franco Bragagna: Skrbi me zdrs olimpizma v nedoločljivo nešportne discipline

Franco Bragagna je vrhunski italijanski športni komentator. V karieri, ki traja kakšnih pet desetletij, je komentiral 40 športnih panog.
Jernej Šček 3. 8. 2024 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreMilano Cortina 2026deskanje na sneguMednarodni Olimpijski komite

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Blišča manj, več bede

Dobitnik treh olimpijskih kolajn zlil žolč: Tukaj spim, kot da bi bil v hlevu

Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir jasno in glasno o slabostih v deskarski ekipi, o nehomogenosti, o nepodpori, o neprimernih ljudeh
9. 2. 2026 | 11:35
Preberite več
Nedelo
Nedelovih sedem

Koliko medalj bodo osvojili naše športnice in športniki?

Nedelovih sedem smo vprašali o tem, ali bodo spremljali OI.
Agata Rakovec Kurent 9. 2. 2026 | 11:09
Preberite več
Novice  |  Svet
Venezuela

Iz zapora izpustili 30 politikov, enega takoj nato ponovno zaprli

Venezuelski konservativni politik Juan Pablo Guanipa je bil ponovno pridržan kmalu po izpustitvi iz zapora.
9. 2. 2026 | 11:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Najpogostejše napake pri načrtovanju kuhinje in kako se jim izogniti

Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
9. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Negotova prihodnost

Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

Mednarodni olimpijski komite bo usodi discipline odločil najpozneje junija. Zeleno luč za biatlon, bob, curling, hokej, sankanje, drsanje in smučanje.
9. 2. 2026 | 10:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Venezuela

Iz zapora izpustili 30 politikov, enega takoj nato ponovno zaprli

Venezuelski konservativni politik Juan Pablo Guanipa je bil ponovno pridržan kmalu po izpustitvi iz zapora.
9. 2. 2026 | 11:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Najpogostejše napake pri načrtovanju kuhinje in kako se jim izogniti

Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
9. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Negotova prihodnost

Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

Mednarodni olimpijski komite bo usodi discipline odločil najpozneje junija. Zeleno luč za biatlon, bob, curling, hokej, sankanje, drsanje in smučanje.
9. 2. 2026 | 10:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo