Navijači nagradili Kopitarja z glasnim vzklikanjem: »Kopi! Kopi! Kopi!«

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu v boju za končnico NHL dosegli izjemno pomembno zmago. Na domačem ledu so z nogometnim izidom 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) strli odpor igralcev kluba Edmonton Oilers.

Edini gol na tekmi je že v osmi minuti zabil Artemi Panarin. Naftarji so po prejetem zadetku poskušali vse, da bi nadomestili zaostanek, toda v domačih vratih je blestel švedski čuvaj mreže Anton Forsberg, ki je zaustavil vseh 27 strelov proti svojemu golu in tako še tretjič v tej sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 19 minut, proti gostujočemu vratarju, Kanadčanu Connorju Ingramu, ki je zbral 19 obramb, sprožil tri strele, vendar ostal brez točke. Toda gledalci so njegovo predstavo v areni Crypto.com nagradili z glasnim vzklikanjem: »Kopi! Kopi! Kopi!«

Slovenski zvezdnik se jim je po zadnji domači tekmi v rednem delu NHL vidno ganjen zahvalil za podporo in v isti sapi obljubil: »Naredili bomo vse, da bomo nekaj tekem doma odigrali tudi v končnici.«

Kralji, ki so tačas na osmem mestu zahodne konference, torej zadnjem, ki še prinaša končnico, bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na torek (ob 3.30 po srednjeevropskem času), ko bodo gostovali pri moštvu Seattle Kraken.