Navijači nagradili Kopitarja z glasnim vzklikanjem: »Kopi! Kopi! Kopi!«

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom na čelu dosegli izjemno pomembno zmago v boju za končnico NHL.
Anže Kopitar je bil ganjen zaradi navijačev. FOTO: Griffin Hooper/Reuters
Anže Kopitar je bil ganjen zaradi navijačev. FOTO: Griffin Hooper/Reuters
Miha Šimnovec
12. 4. 2026 | 03:11
Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu v boju za končnico NHL dosegli izjemno pomembno zmago. Na domačem ledu so z nogometnim izidom 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) strli odpor igralcev kluba Edmonton Oilers.

Edini gol na tekmi je že v osmi minuti zabil Artemi Panarin. Naftarji so po prejetem zadetku poskušali vse, da bi nadomestili zaostanek, toda v domačih vratih je blestel švedski čuvaj mreže Anton Forsberg, ki je zaustavil vseh 27 strelov proti svojemu golu in tako še tretjič v tej sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 19 minut, proti gostujočemu vratarju, Kanadčanu Connorju Ingramu, ki je zbral 19 obramb, sprožil tri strele, vendar ostal brez točke. Toda gledalci so njegovo predstavo v areni Crypto.com nagradili z glasnim vzklikanjem: »Kopi! Kopi! Kopi!«

Slovenski zvezdnik se jim je po zadnji domači tekmi v rednem delu NHL vidno ganjen zahvalil za podporo in v isti sapi obljubil: »Naredili bomo vse, da bomo nekaj tekem doma odigrali tudi v končnici.«

Kralji, ki so tačas na osmem mestu zahodne konference, torej zadnjem, ki še prinaša končnico, bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na torek (ob 3.30 po srednjeevropskem času), ko bodo gostovali pri moštvu Seattle Kraken.

 

   

 

   

 

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Stožiška dvorana na nogah, Jakob Nedoh premagal hrvaškega šampiona

Koprski as mešanih borilnih športov si je v šampionskem sklogu izbojeval naslov prvaka združenja FNC v poltežki kategoriji.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 01:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Simšič z zlatim golom preprečil slovo zmajev

Hokejisti Olimpije so v četrti tekmi polfinala ICEHL po hudem boju vendarle strli odpor igralcev Pustertala.
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 21:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Kopitar med junaki izjemno pomembne zmage Kraljev

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so po hudem boju v NHL vendarle strli odpor igralcev kluba St. Louis Blues.
Miha Šimnovec 2. 4. 2026 | 07:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Domovina hokeja ostala brez zlate lovorike na OI

V razburljivem finalu olimpijskih iger so hokejisti reprezentance ZDA po hudem boju strli odpor favoriziranih Kanadčanov.
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 16:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
11. 4. 2026 | 15:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odločitev je padla

Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
10. 4. 2026 | 16:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
DZ

Matea Benedetti: To, kar je nosila Urška Klakočar Zupančič, ni luksuz

Ne njeni rdeči čevlji, tokrat je razpravo sprožil drug modni kos nekdanje predsednice državnega zbora.
11. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

hokej na leduLos Angeles KingsAnže KopitarEdmonton OilersNHL

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Navijači nagradili Kopitarja z glasnim vzklikanjem: »Kopi! Kopi! Kopi!«

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom na čelu dosegli izjemno pomembno zmago v boju za končnico NHL.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 03:11
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Stožiška dvorana na nogah, Jakob Nedoh premagal hrvaškega šampiona

Koprski as mešanih borilnih športov si je v šampionskem sklogu izbojeval naslov prvaka združenja FNC v poltežki kategoriji.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 01:31
Preberite več
Šport  |  Drugo
Reka

Na Hrvaškem skoraj več Slovencev kot v Planici, v vodstvu Belgijec

Reli za svetovno prvenstvo na Hrvaškem je ob ceste privabil veliko slovenskih navijačev, ki so se v zgodnjih sobotnih urah podali proti Reki in okolici.
11. 4. 2026 | 22:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Koledar za 2027

Pri FIS so se odločili, Nika Prevc bo spet letela v Planici

Pri Mednarodni smučarski zvezi so se odločili glede koledarja v sezoni 2027. Znano je, ali bodo dekleta spet skakala v Planici in na Ljubnem.
11. 4. 2026 | 21:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Alghero

Tim Gajser tretji v kvalifikacijah na Sardiniji

Najboljši slovenski motokrosist je odlično opravil s prvim dejanjem na dirki svetovnega prvenstva na Sardiniji. Jan Pancar je bil 23.
11. 4. 2026 | 20:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Reka

Na Hrvaškem skoraj več Slovencev kot v Planici, v vodstvu Belgijec

Reli za svetovno prvenstvo na Hrvaškem je ob ceste privabil veliko slovenskih navijačev, ki so se v zgodnjih sobotnih urah podali proti Reki in okolici.
11. 4. 2026 | 22:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Koledar za 2027

Pri FIS so se odločili, Nika Prevc bo spet letela v Planici

Pri Mednarodni smučarski zvezi so se odločili glede koledarja v sezoni 2027. Znano je, ali bodo dekleta spet skakala v Planici in na Ljubnem.
11. 4. 2026 | 21:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Alghero

Tim Gajser tretji v kvalifikacijah na Sardiniji

Najboljši slovenski motokrosist je odlično opravil s prvim dejanjem na dirki svetovnega prvenstva na Sardiniji. Jan Pancar je bil 23.
11. 4. 2026 | 20:39
Preberite več
