Ne bi bila edina, ki bi se z dojenčkom vrnila v šport

Kariera slovenske biatlonske reprezentantke Anamarije Lampič je zelo pisana, polna zares izjemnih dosežkov kot tudi bolečih tekmovalnih padcev. Zadnjega je doživela prav na najpomembnejši zimski tekmi prejšnje sezone, olimpijskih igrah v Italiji, kjer je močno zaostala za visokimi cilji. A ta vztrajna športnica pri 31 letih ni vrgla svoje biatlonske puške v koruzo, temveč je misli usmerila k naslednjim igram čez štiri leta v Franciji. Res pa je, da v prihajajoči zimi zaradi nosečnosti ne bo tekmovala. Če bo šlo vse po načrtu, se bosta s partnerjem Boštjanom Klavžarjem sredi januarja 2027 razveselila novorojenčka.

Zato v teh dneh ne namenja več toliko pozornosti treningu, četudi še vedno rada vzdržuje svojo telesno moč. »Do vključno julija sem se udeleževala skupnih priprav z našo ekipo, tam od avgusta in še posebej nato v septembru pa sem se umaknila in črtala iz svojega vsakdana dvakratni trening,« nam je dejala med srečanjem na Brdu pri Kranju, kjer se je tako kot drugi športniki, ki tekmujejo pod streho Smučarske zveze Slovenije, udeležila tradicionalne predstavitve nove sezone.