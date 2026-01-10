Ne bo pozabila, kako je morala s plakatom čakati ob cesti

Slovenska šampionka Nika Prevc je na najboljši poti, da na srednji skakalnici pod Rajhovko slavi še četrto zaporedno zmago. Potem ko je na Ljubnem ob Savinji v svojo korist odločila zadnje tri tekme za svetovni pokal, je bila prepričljivo najboljša tudi v kvalifikacijah za današnjo preizkušnjo, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 12. uri. S skokom, dolgim 85,5 metra, je bila 20-letna članica kranjskega Triglava med vsemi najdaljša, zato je zasluženo prejela nagrado v višini 1500 evrov.

Najbližjo zasledovalko, Avstrijko Liso Eder (82 m), ki je minuli ponedeljek in torek v Beljaku dvakrat le za las zaostala za Prevčevo, je tokrat ugnala kar za 10,9 točke. To je za tako majhno napravo, kot je ljubenska, res veliko.