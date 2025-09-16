Ne veselimo se prezgodaj, liga je kot maraton

V nadaljevanju preberite:

Nova hokejska sezona se je za Olimpijino moštvo v ICEHL začela imenitno – z dvojčkom prepričljivih zmag proti Dunajčanom in Beljačanom. Takoj na začetku pa je zablestel tudi Lukaš Horak, češki vratar med zmaji, ki pa se je pomladi izkazal že v dresu slovenske reprezentance. Zakaj je bilo zanj svetovno prvenstvo prav posebno? Kako gleda na prenovljeno Olimpijo? Kaj mu je posebej všeč v Ljubljani in Sloveniji? Kako je z razumevanjem slovenščino, s kom se v Tivoliju najpogosteje pogovarja v češčini?