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Zimski športi

Nedavno slovesnost v Kitzbühlu zasenčil spodrsljaj prirediteljev

Italijanski smučarski as Giovanni Franzoni je ob razkritju svoje gondole z nasmehom popravil napako Avstrijcev in obudil spomine na imenitno zmago.
Giovanni Franzoni je bil pozimi najhitrejši na slovitem Streifu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Galerija
Giovanni Franzoni je bil pozimi najhitrejši na slovitem Streifu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Miha Šimnovec
30. 6. 2026 | 12:12
30. 6. 2026 | 12:45
2:53
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Italijanski alpski smučar Giovanni Franzoni, ki je pozimi zablestel z zmago na slovitem smuku v Kitzbühlu, je pred dnevi doživel še eno posebno priznanje. V skladu z dolgoletno tradicijo so avstrijski prireditelji znamenite preizkušnje ovekovečili njegovo ime na eni od gondol. Slovesnost je zasenčil tudi nenavaden spodrsljaj – na gondolo so namreč pomotoma prilepili napačno italijansko zastavo.

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Na gondoli s številko 33 so bile sicer uporabljene pravilne barve italijanske trobojnice, vendar so bile razporejene vodoravno namesto navpično. Franzoni je spodrsljaj sprejel z veliko mero humorja. Med fotografiranjem je h gondoli prislonil prav(iln)o italijansko zastavo z navpičnimi zeleno-belimi-rdečimi progami in tako na simpatičen način opozoril na napako.

Ob slovesnosti se je 25-letni Italijan zahvalil prirediteljem in poudaril poseben pomen klasične tekme na Tirolskem. »Iskreno bi se rad zahvalil vsem v Kitzbühlu. Kar vsako leto pripravite za nas tekmovalce, je izjemno. Ta tekma je bila in bo za vse nas vedno nekaj posebnega,« je poudaril Franzoni.

Njegov januarski podvig na slovitem Streifu je bil eden od najbolj razburljivih v zadnjih letih. Do zmage je prišel z vsega sedmimi stotinkami sekunde naskoka pred Švicarjem Marcom Odermattom, tretje mesto pa je osvojil Francoz Maxence Muzaton.

Po veliki zmagi Giovanni Franzoni ni skrival navdušenja. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Po veliki zmagi Giovanni Franzoni ni skrival navdušenja. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Na slovesnosti tudi številni prijatelji

Ob razkritju gondole so Franzoniju družbo delali brat dvojček Alessandro, partnerica Camilla in številni prijatelji, ki so pripotovali v Kitzbühel. Predsednik prireditvenega odbora tekem Michael Huber je znova izpostavil izjemen dosežek italijanskega smukača: čas 1:52,31 je bil drugi najhitrejši v zgodovini smuka na znamenitem Streifu.

Franzoni je ob obujanju spominov na svoj največji uspeh v dosedanji karieri priznal, da ga je slovesnost ganila. »Dan je bil zame zelo poseben. Znova je obudil vse spomine in čustva iz zime. Bila je neverjetna sezona in zelo sem ponosen, da sem lahko tukaj,« je povedal Franzoni.

S svojo januarsko zmago se je Franzoni vpisal med velikane kitzbühlskega smuka. Pred njim so na najprestižnejši smukaški tekmi na svetu od Italijanov slavili le še Dominik Paris, Peter Fill in Kristian Ghedina.

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alpsko smučanjeGiovanni FranzonismukKitzbühelAvstrija

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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