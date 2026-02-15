Nedelja na OI (15. februar): Nika Prevc zasleduje četrto kolajno

Zaključuje se prvi teden olimpijskih iger v Italiji, pozornost slovenske javnosti je še naprej večinoma usmerjena v Predazzo, kjer se bodo tudi danes nadaljevali skakalni boji. Na veliki napravi bo Nika Prevc prva kandidatka, da osvoji zlato odličje in ponovi dosežek brata Domna. Na delu tudi smučarke v veleslalomu, biatlonce in biatlonke čaka popravni izpit.

Nedelja, 15. februar, alpsko smučanje:

10.00 veleslalom, prva vožnja, ženske

13.30 veleslalom, druga vožnja, ženske

(Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi)

smučarski skoki:

18.45 posamična tekma, velika skakalnica, ženske

(Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)

biatlon:

11.15 zasledovanje, 12,5 km, moški

(Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

14.45 zasledovanje, 10 km, ženske

(Polona Klemenčič, Lena Repinc)

deskanje prostega sloga:

13.45 kros, izločilni boji, mešane ekipe

hitrostno drsanje:

17.03 500 m, ženske

skeleton:

18.00 mešani pari

smučanje prostega sloga:

10.30 grbine, pari, izločilni boji, moški

smučarski tek:

12.00 štafeta 4 x 7,5 km, štafeta, moški