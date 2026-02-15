Nedelja na OI (15. februar): Nika Prevc zasleduje četrto kolajno

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Zaključuje se prvi teden olimpijskih iger v Italiji, pozornost slovenske javnosti je še naprej večinoma usmerjena v Predazzo, kjer se bodo tudi danes nadaljevali skakalni boji. Na veliki napravi bo Nika Prevc prva kandidatka, da osvoji zlato odličje in ponovi dosežek brata Domna. Na delu tudi smučarke v veleslalomu, biatlonce in biatlonke čaka popravni izpit.
Nedelja, 15. februar, alpsko smučanje:
10.00 veleslalom, prva vožnja, ženske
13.30 veleslalom, druga vožnja, ženske
(Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi)
smučarski skoki:
18.45 posamična tekma, velika skakalnica, ženske
(Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)
biatlon:
11.15 zasledovanje, 12,5 km, moški
(Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)
14.45 zasledovanje, 10 km, ženske
(Polona Klemenčič, Lena Repinc)
deskanje prostega sloga:
13.45 kros, izločilni boji, mešane ekipe
hitrostno drsanje:
17.03 500 m, ženske
skeleton:
18.00 mešani pari
smučanje prostega sloga:
10.30 grbine, pari, izločilni boji, moški
smučarski tek:
12.00 štafeta 4 x 7,5 km, štafeta, moški
