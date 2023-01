Nedelja po norveškem in švicarskem okusu

Wengenska tekma sodi med slalomske klasike, kjer so nekoč blesteli tudi slovenski smučarji. A med temi je zdaj z naskokom najboljši veleslalomist Žan Kranjec, med slalomskimi količki po težavah prejšnje sezone zdaj poskuša loviti konkurenco Štefan Hadalin. Tokrat je bil 27., za zmagovalcem Henrikom Kristoffersnom je zaostal za 6,24 sekunde,.

Sicer pa je bil boj za vrh, po prvi progi je kazalo na domače zmagoslavje, toda v drugo je bil med zahtevnimi razmerami gostega sneženja Norvežan boljši od Loica Meillarda. Švicar je za vikingom, ki je tretjič doslej zmagal v Wengnu, zaostal za 20 stotink, tretjeuvrščeni Lucas Braathen (Nor) je imel 49 stotink zaostanka.

Naslednji vikend moški karavani prinaša avstrijsko smukaško-slalomsko klasiko v Kitzbühlu.

Zmaga Švicarki, v Cortini d'Ampezzo dva smuka

Švicarka Lara Gut-Behrami je zmagala na superveleslalomu za svetovni pokal v St. Antonu. Na preostalih mestih zmagovalnega odra sta bili Italijanki Federica Brignone, ki je zaostala 15 stotink, Marta Bassino pa na tretjem mestu za 0,19 sekunde. Ilka Štuhec, edina Slovenka na tem prizorišču, po sobotnem padcu in udarcu v predel gležnja, tokrat ni nastopila.

Ilka Štuhec v današnjem superveleslalomu ni nastopila. pred njo pa sta zdaj dva smuka v Cortini d'Ampezzio. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Svetovni pokal alpskih smučark se bo nadaljeval od petka do nedelje naslednji konec tedna, ko bosta v italijanski Cortini d'Ampezzo dva smuka in superveleslalom. V tradicionalnem sporedu na tem prizorišču je le sobotni smuk, a prvega bodo zdaj izvedli že v petek in s tem nadomestili odpadlo žensko smukaško tekmo iz St. Antona.