Neja Dvornik: Nekateri deli so bili zelo dobri; Andreja Slokar do odstopa hitra

Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik je bila edina slovenska finalistka slaloma za svetovni pokal v finskem Leviju. Petindvajsetletna Korošica je imela po nastopu mešane občutke, saj je bila z nekaterimi odseki zadovoljna, drugje pa je storila napake, ki so jo stale boljše uvrstitve.

»Z današnjo tekmo sem lahko nekje srednje zadovoljna, bili so deli, ki so bili zelo dobri, deli, ki so bili slabši,« je po tekmi povedala Dvornik, ki je sezono odprla s 30. mestom na veleslalomu v Söldnu.

Največ rezerve je videla v spodnjem delu proge, kjer je pred ravninskim odsekom prepozno spustila smuči in izgubila precej časa. Bolj zadovoljna je bila z začetkom finalne vožnje, v kateri so ji tudi vmesni časi sprva kazali dobro.

»Potem je sledila napaka v strmini in tam je šlo po zlu nekaj časa. Tekma je zdaj mimo, pogled nazaj in razmislek o tem, kaj bi lahko naredila bolje, pa sta lahko koristna predvsem kot izkušnja,« je dejala za Smučarsko zvezo Slovenije.

Dvornikova se že ozira proti naslednji preizkušnji svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu. »Iz vsega bom skušala vzeti pozitivne stvari in dobre občutke ter se čim bolje pripraviti na naslednjo tekmo,« je sklenila slovenska smučarka.

Pri ostalih naših ni bilo vse slabo

Preostale slovenske smučarke so ostale brez finalne vožnje, čeprav so nekatere pokazale spodbudne predstave. Povratnica po poškodbi Andreja Slokar je po 597 dneh znova nastopila na slalomu svetovnega pokala in imela na polovici prve proge šesti vmesni čas, nato pa ji je na poledeneli podlagi zdrsnilo in je odstopila.

Dobro je začela tudi Caterina Sinigoi, a prav tako ni prišla do cilja, enaka usoda pa je doletela Anjo Oplotnik. Najbližje finalu je bila Nika Tomšič, ki je z zaostankom 3,20 sekunde osvojila 41. mesto. Od uvrstitve med trideseterico jo je ločilo 38 stotink sekunde, tako da je ostala brez drugih točk svetovnega pokala v karieri.