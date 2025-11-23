Neja Dvornik po poškodbi predčasno domov

Olimpijska sezona se je za našo žensko smučarsko začela z obilo smole. Potem ko se je tik pred prvo tekmo prejšnji mesec huje poškodovala Andreja Slokar, predvidoma osrednji adut slovenske ženske alpske vrste za ZOI 2026, in je zaradi okrevanja po operaciji križnih vezi v tej zimi ne bo na snegu, se je na današnjem jutranjem treningu zataknilo Neji Dvornik.

Korošica, ki je pred dnevi na uvodnem slalomu sezone v Leviju na Finskem s 7. mestom močno opozorila nase, je na današnjem jutranjem treningu v Gurglu na Tirolskem padla, si poškodovala gleženj in tako ostala brez slalomske preizkušnje. Potem ko so jo oskrbeli na prizorišču, se je že odpravila v domovino, kjer bo natančen pregled razkril, kako huda je ta poškodba.

Tako bodo na štartu slalomske tekme med Slovenkami le Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in Lila Lapanja.