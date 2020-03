Neja Dvornik svetovna podprvakinja

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Narviku na Norveškem je slovenska reprezentanca po dveh kolajnah Roka Ažnoha v kategoriji U18 dobili tudi prvo odličje v absolutni mladinski konkurenci. Zasluge zanjo gredo Neji Dvornik, ki je na veleslalomski tekmi zaostala zgolj za Švedinjo Saro Rask.

Napadla na drugi progi

Dvornikova je boj za najvišja mesta napovedala že na prvi progi, na kateri je s časom 1:01,73 zasedla peto mesto, od tretjeuvrščene pa jo je ločilo zgolj 16 stotink. V drugem nastopu je napadla na vso moč in prevzela vodstvo z veliko prednostjo. Njen čas 1:03,66 je bil najboljši na drugi progi in Dvornikova je v vodstvu ostala vse do nastopa Raskove, ki je ubranila prednost s prve proge in je slovensko šampionko prehitela za 48 stotink sekunde.



Na tretjem mestu je bila Norvežanka Kaja Norbye, ki je za zmagovalko zaostala za 62 stotink sekunde. Poleg Dvornikove so bila na štartu še tri slovenska dekleta. Nika Tomšič je zasedla 42. mesto, Lina Knific 45. in Rebeka Oblak 49. mesto.