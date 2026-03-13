Tepeš: Nekateri skakalci tvegajo in hodijo po robu

Miran Tepeš se bo po planiškem prazniku poslovil od svoje funkcije pri Mednarodni smučarski zvezi.

Za marsikoga je na Slovenskem ta olimpijska sezona v smučarskih skokih prav posebna. Tako tudi za Mirana Tepeša, vrsto let našega reprezentanta, zadnja leta pomočnika direktorice svetovnega pokala za ženske smučarske skoke pri mednarodni smučarski zvezi (FIS). Ta sezona pa je zanj v tej vlogi zadnja, pred njim je zaradi upokojitve odhod iz mednarodne zveze. S Tepešem smo se pogovarjali o tej razburljivi olimpijski sezoni, diskvalifikacijah tekmovalcev ter prihajajočem planiškem prazniku. Gospod Tepeš, tekmovalna zima se približuje koncu, v svetovnem pokalu je na vrsti le še nekaj preizkušenj na Norveškem ter za konec v Planici. Kakšen je vaš pogled na sezono? Všeč mi je, da smučarski skoki ohranjajo pomemben prostor na zemljevidu zimskih športnih panog, so priljubljeni in prepoznavni. ...