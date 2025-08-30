Nekdanja risa junaka zmage

Resda hokejska liga prvakov še zdaleč ne ohranja takšne veljave in odmevnosti kot v drugih ekipnih športnih panogah, toda obenem predvsem večini udeležencev iz srednje Evrope ponuja zelo dobro ogrevanje za sezono. Tekmovalni adrenalin pa je v tem mednarodnem tekmovanju že tradicionalno najbolj navzoč pri klubih iz Švedske, Švice in Finske.

Med udeleženci lige prvakov v tej sezoni je tudi nekaj slovenskih hokejistov, vidne vloge kot vselej v zadnjih letih pripadajo trojici nekdanjih risov pri moštvu Bremerhavna na severu Nemčije – Žigi Jegliču, Janu Urbasu in Mihi Verliču. Slednji je tako zabil gol za izenačanje na 2:2 v Zürichu proti branilcem lovorike, Urbas, nekoč kapetan slovenske reprezentance, pa je prispeval gol odločitve v podaljšku.

V bližnjem Celovcu je KAC z Janom Muršakom in Luko Gombocem v udarnem napadu odprl sezono doma proti Sparti iz Prage, ugledno češko moštvo je bilo pričakovano boljše in se je veselilo zmage s 4:1. Korošci se bodo danes, ob 20.20, pomerili še z vodilnim nemškim hokejskim moštvom zadnjih let Berlin Eisbären.

Matic Török je med upi slovenske hokejske prihodnosti. FOTO: Siniša Uroševič/Delo

Finski klub Ilves Tampere je zmagal v Ingolstadtu na Bavarskem s 3:1, med strelce, in sicer za vodstvo s 3:0, se je vpisal Matic Török, eden udarnih slovenskih reprezentantov prihodnosti, in zdaj novinec pri moštvu iz Tampereja.