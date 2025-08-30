  • Delo d.o.o.
    Zimski športi

    Nekdanja risa junaka zmage

    Za uvod v ligo prvakov so bili strelci tudi slovenski hokejisti: Miha Verlič in Jan Urbas za Bremerhaven ter Matic Török za Ilves Tampere.
    Trojka (z leve) Žiga Jeglič, Miha Verlič, Jan Urbas se je nekoč takole veselila golov med risi, zdaj je učinkovita pri Bremerhavnu. FOTO: Gints Ivuskans/AFP
    Trojka (z leve) Žiga Jeglič, Miha Verlič, Jan Urbas se je nekoč takole veselila golov med risi, zdaj je učinkovita pri Bremerhavnu. FOTO: Gints Ivuskans/AFP
    S. U.
    30. 8. 2025 | 12:04
    1:48
    Resda hokejska liga prvakov še zdaleč ne ohranja takšne veljave in odmevnosti kot v drugih ekipnih športnih panogah, toda obenem predvsem večini udeležencev iz srednje Evrope ponuja zelo dobro ogrevanje za sezono. Tekmovalni adrenalin pa je v tem mednarodnem tekmovanju že tradicionalno najbolj navzoč pri klubih iz Švedske, Švice in Finske.

    Med udeleženci lige prvakov v tej sezoni je tudi nekaj slovenskih hokejistov, vidne vloge kot vselej v zadnjih letih pripadajo trojici nekdanjih risov pri moštvu Bremerhavna na severu Nemčije – Žigi Jegliču, Janu Urbasu in Mihi Verliču. Slednji je tako zabil gol za izenačanje na 2:2 v Zürichu proti branilcem lovorike, Urbas, nekoč kapetan slovenske reprezentance, pa je prispeval gol odločitve v podaljšku.

    V bližnjem Celovcu je KAC z Janom Muršakom in Luko Gombocem v udarnem napadu odprl sezono doma proti Sparti iz Prage, ugledno češko moštvo je bilo pričakovano boljše in se je veselilo zmage s 4:1. Korošci se bodo danes, ob 20.20, pomerili še z vodilnim nemškim hokejskim moštvom zadnjih let Berlin Eisbären. 

    Matic Török je med upi slovenske hokejske prihodnosti. FOTO: Siniša Uroševič/Delo
    Finski klub Ilves Tampere je zmagal v Ingolstadtu na Bavarskem s 3:1, med strelce, in sicer za vodstvo s 3:0, se je vpisal Matic Török, eden udarnih slovenskih reprezentantov prihodnosti, in zdaj novinec pri moštvu iz Tampereja.

