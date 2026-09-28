Nekdanjemu skakalnemu asu Thomasu Morgensternu ukradli helikopter

Thomas Morgenstern je v svoji športni karieri večkrat dokazal, da zna poleteti dlje od tekmecev, zdaj pa se je nekdanji avstrijski skakalni šampion znašel v precej drugačnih letalskih težavah. Neznanci so mu namreč ukradli helikopter, ki ga je imel spravljenega v hangarju v Mauterndorfu v avstrijski zvezni deželi Salzburg.

Kot poroča avstrijski časnik Krone, so se nepridipravi tatvine lotili precej drzno. Vdrli so v hangar nekdanjega olimpijskega prvaka in odpeljali helikopter, za katerim se je nato izgubila vsaka sled. Avstrijska policija je potrdila tatvino in sprožila obsežno iskalno akcijo.

»Preiskava poteka s polno paro. Za zdaj je povsem nejasno, kje je helikopter,« je povedala policijska predstavnica Valerie Bachler. Pri iskanju sodelujeta tudi avstrijska kontrola zračnega prometa in avstrijska vojska.

Zadnji stik vzpostavljen v hrvaškem zračnem prostoru

Posebej nenavadna je sled, ki bi lahko pomagala razjasniti izginotje. Podjetje je namreč sporočilo, da je bil zadnji stik s helikopterjem vzpostavljen v ponedeljek ob 4.20 v hrvaškem zračnem prostoru. Javnost so zato pozvali k sodelovanju in morebitne očividce prosili, naj posredujejo podatke, ki bi lahko pomagale pri iskanju.

Za zdaj ni znano, kako je helikopter izginil iz Avstrije in kdo je odgovoren za tatvino. Prav tako ostaja odprto vprašanje, ali je bil po zadnjem zaznanem stiku še v zraku ali pa je pozneje pristal na neznani lokaciji.

Morgenstern, ki je v karieri osvojil tri olimpijske zlate kolajne in postal eden od najuspešnejših smučarskih skakalcev v zgodovini, se je po koncu športne poti posvetil tudi letenju s helikopterjem. Zdaj se je njegovo ime znašlo v središču pozornosti zaradi dogodka, ki nima prav nič skupnega s športnimi podvigi.