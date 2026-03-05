Nekdanji avstrijski as: Nika si zasluži prav vsak presežnik

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je izkoristila že prvo zaključno »žogo« v Lahtiju in si s prepričljivo zmago šest tekem pred koncem sezone zagotovila tretji zaporedni veliki kristalni globus. Toliko sta jih pred njo v tem športu zapovrstjo osvojila zgolj poljski as Adam Malysz (2001–2003) in norveška zvezdnica Maren Lundby (2018–2020).

Da bo Prevčevo težko ustaviti na poti do novega podviga, je bilo mogoče slutiti že iz njenega izraza na obrazu. Med čakanjem na nastop je delovala sproščeno kot že nekaj časa ne, kamerman je iz nje izvabil celo nasmešek. »Videti je zelo samozavestna,« je med prenosom na avstrijski nacionalni televiziji ORF ugotavljal ...