Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

Veliki vrhunec zimskih olimpijskih iger v Italiji bo jutrišnji finale v hokeju na ledu med reprezentancama Kanade in ZDA (z začetkom ob 14.10), med ljubitelji najhitrejše moštvene igre na svetu pa še zmeraj odmeva včerajšnja tesna zmaga hokejistov z javorovim listom na prsih s 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) nad Finci. Ni jih malo, ki menijo, da so favoriziranim Severnoameričanom do uspeha odločilno pomagali sodniki. Mimogrede: glavna delivca pravice sta bila Kanadčana Eric Furlatt in Dan O'Rourke?!

Sporna sta bila drugi in tretji gol zmagovalcev. Tik pred zadetkom, s katerim je Shea Theodore v 51. minuti poravnal rezultat na 2:2, je namreč Brad Marchand vidno oviral finskega vratarja Juuseja Sarosa, pred zmagovitim golom Nathana MacKinnona pičlih 35 sekund pred koncem tekme pa naj bi šlo po mnenju nekaterih za prepovedani položaj Kanadčanov. Nekdanjega finskega zvezdnika Teemuja Selänneja pa je ob tem zmotila še dvominutna kazen za Nika Mikkolo le dobri dve minuti pred iztekom časa.

Nekdanji finski zvezdnik Teemu Selänne je v hokeju osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Nemogoče premagati Kanado z njihovimi sodniki

»Premagati najboljšo hokejsko državo na svetu in kanadske sodnike v istem večeru je očitno nemogoče … Popolnoma sramotna kazen malo pred koncem olimpijskega polfinala … Kakšna šala!« je zmajeval z glavo eden od najboljših hokejistov v zgodovini. Na nek način mu je prikimal tudi sloviti Wayne Gretzky: »Igra je bila trda – mož na moža. Žalostno je, da je tekmo odločila takšna odločitev.« S Finci je sočustvoval tudi nekdanji švedski as Mats Sundin: »Ne bi mi bilo všeč, če bi bil Finec. Med tekmo je bilo nekaj mejnih situacij. Nekatere odločitve kanadskih sodnikov se mi niso zdele pravilne ...«