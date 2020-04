Nekdanji Kobajašijev (klubski) trener bo skušal Fince približati svetovnemu vrhu

Helsinki – Vodilni možje na finski smučarski zvezi so imenovali novega glavnega trenerja za svoje skakalce. Vodenje Anttija Aalta, ki je minulo predčasno končano sezono svetovnega pokala v posebnem seštevku poletov končal na visokem sedmem mestu, in druščine bo prevzel Janne Väätäinen.



Finski strokovnjak je med letoma 2008 in 2010 že vodil »Suomije«. Zatem se je dokazoval v tujini, zaslovel pa je kot klubski trener japonskega zvezdnika Rjojuja Kobajašija, ki je pozimi 2018/19, ko je sodeloval z Väätäinenom, osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.



V minuli sezoni je 45-letni Finec pomagal Juretu Radlju v kitajski reprezentanci, zdaj pa se je vrnil v domovino. »Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bom finske skakalce spet približal svetovnemu vrhu,« je ob svojem imenovanju za novega finskega selektorja izjavil Väätäinen, ki mu bo ob dosedanjem glavnem trenerju Lauriju Hakoli pomagal tudi Francoz Frederic Zoz, ki je še v sezoni 2018/19 skrbel za tekmovalne drese v slovenski reprezentanci.