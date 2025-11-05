Nekdanji Kopitarjev soigralec v središču škandala

Ameriškega hokejista uzbekistanskega rodu Arthurja Kaliyeva, nekdanjega soigralca Anžeta Kopitarja pri moštvu Los Angeles Kings, je njegovo nekdanje dekle Lauren Mochen obtožila, da ji je ukradel več kot 50.000 ameriških dolarjev, ki jih je domnevno zapravil za športne stave. To so razkrili pri časniku New York Post, pri katerem so proučili policijska poročila, bančne izpiske, sporočila in druge dokumente. Primer še ni prišel pred sodišče.

Kaliyeva, ki trenutno nosi dres ekipe Belleville Senators v AHL (v tej sezoni je za Ottawo Senators v NHL odigral le dve tekmi), je – kot že omenjeno – obtožila Lauren Mochen. Po besedah 22-letnega fotomodela in ustvarjalke vsebin za odrasle je dve leti starejši hokejist poleti 2023 zlorabil njeno zaupanje, ko naj bi jo prepričal, da v njegovem imenu unovčila tri čeke, skupaj vredne 7.500 dolarjev, ki naj bi jih prejel od družine.

Ko je Lauren nakazala denar na Kaliyevov račun, jo je kmalu poklicala banka. »Povedali so mi, da sem unovčila tri ponarejene čeke. Spraševali so me, od kod so in zakaj sem to storila,« je povedala za New York Post. Mochenova je pojasnila, da je denar že prenesla naprej, zaradi česar je njen račun pristal v minusu – za približno 7.000 dolarjev.

Lauren trdi tudi, da je bil Kaliyev do nje nasilen. »Vsakič, ko sem omenila njegovo igranje na srečo, je izgubil nadzor. Če sva bila skupaj, me je udaril. Vpil je name, da sem smet, da sem nora, da si želi, da bi umrla – da bi me povozil avto. Vse to le zato, ker sem ga vprašala, ali (spet) zapravlja denar za igre na srečo,« je povedala 22-letna Američanka.

V prejšnji sezoni je Arthur Kaliyev nosil dres moštva New York Rangers. FOTO: Aaron Doster/Usa Today Sports

Dolgovi, družinske napetosti in molk hokejista

Po poročanju New York Posta se je Kaliyev zadolžil tudi pri nekdanjih soigralcih iz moštva Los Angeles Kings, pri katerem je igral več sezon (med letoma 2021 in 2024) in si delil slačilnico tudi s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem. Arthur naj bi Mochenovi zaupal, da njegov bančni račun nadzorujejo njegovi starši in da so bili do njega tudi nasilni. Teh navedb novinarji niso mogli potrditi, sam hokejist pa primera ni želel komentirati.

Lauren je pozneje stopila v stik z Arthurjevo sestro Elvino Kalievo, ameriško teniško igralko, ki je potrdila, da so bili starši zelo strogi in da so resnično prevzeli nadzor nad bratovim računom, potem ko je ta zapravil večje vsote denarja.

Kaliyev, ki je luč sveta ugledal v Taškentu, je v NHL doslej odigral 204 tekme ter zbral 76 točk (38 golov in 38 podaj). Leta 2021 je z reprezentanco ZDA osvojil zlato kolajno na svetovnem prvenstvu do 20 let. Odgovorni v NHL in združenje igralcev NHLPA so po navedbah New York Posta opravili notranjo preiskavo, a niso našli dokazov, da bi Kaliyev kršil pravila lige.

Obtožbe njegove nekdanje partnerice na Arthurjev račun so v hokejskem svetu sprožile številne odzive – od pozivov k večji pozornosti pri zasvojenosti z igrami na srečo do razprav o odgovornosti profesionalnih športnikov v javnosti.