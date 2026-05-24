Nekdanji kralj je bil nezaželen, pa se je zdaj vrnil

Fribourg v tem tednu, kolikor tukaj traja dosedanja misija naših risov med najboljšimi hokejskimi reprezentancami na svetu, ponuja že povsem domačo podobo. Naravno okolje je podobno našim krajem, hokejska pripadnost lokalnih prebivalcev kot tudi številnih tujcev, zlasti Čehov in Slovakov, pa takšna kot nekoč na Jesenicah. Drugačno zgodbo ponuja Zürich, z večjo dvorano in odločilnimi boji za kolajne v naslednjem tednu osrednje prizorišče prvenstva. In na tamkajšnjih tribunah je tudi Rene Fasel, vrsto let predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF), v zadnjem obdobju pa na seznamu nezaželenih oseb ...

Švicarja, doma prav iz starega mestnega jedra v Fribourgu, poznam že dobrih 30 let. Predstavil mi ga je Janko Popovič, prvi predsednik naše krovne hokejske zveze v samostojnosti, potem ko so omenjenega Švicarja v Milanu maja 1994 izvolili za vodilnega IIHF. Pri priči je ta mož, po poklicu sicer zobozdravnik, razgrnil veliko energije in novih zamisli, hokejski svet je povsem dobil na svojo stran, ko je dosegel dogovor z NHL o prekinitvi tekmovanja in prihodu vodilnih asov severnoameriških aren na olimpijski turnir v Nagano. Dotlej se je zdelo to povsem nemogoče, tako pa je v tistem februarju 1998 sledil spektakel na ledu z nepozabnimi Waynom Gretzkym, Stevom Yzermanom, Dominikom Haškom, Jaromirjem Jagrom, Matsom Sundinom, Teemujem Selännejem, Pavlom Burejem ...