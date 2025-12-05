Nekdanji Petrov veliki tekmec: Nika dala najboljši odgovor na diskvalifikacijo

Ko je Nika Prevc pred odhodom v Vislo izjavila, da je imela tam vedno kakšne težave, zato jih pričakuje tudi to pot, zagotovo ni imela v mislih tega, kar se ji je nato zgodilo v četrtkovih kvalifikacijah. Ker je imela za centimeter predolge smuči oziroma je bila za 100 gramov prelahka, so jo namreč diskvalificirali. Toda od velikega razočaranja, ker ni mogla nastopiti na prvi tekmi na skakalnici Adama Malysza in je povrhu prejela rumeni karton, si je hitro opomogla.

Na današnji preizkušnji je znova pokazala zobe in prepričljivo zmagala, potem ko je bila s skokoma, dolgima 128 in 130 metrov, v obeh serijah najboljša. Na veselje slovenskih navijačev in zastopstva je imela Prevčeva danes najhujšo tekmico v reprezentančni kolegici Niki Vodan ...