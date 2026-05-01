Nekdanji prvi mož hrvaškega smučanja aretiran v Kazahstanu

Nekdanji vodja Hrvaške smučarske zveze (HSS) Vedran Pavlek je bil aretiran v Kazahstanu, je po poročanju Hrvaške tiskovne agencije Hine potrdil minister za pravosodje, upravo in digitalno transformacijo v slovenski južni sosedi Damir Habijan. Pavlek je osumljenim poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja HSS.

Ministrstvo, ki ga vodi, je na zahtevo urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) in v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve kazahstanskim oblastem poslalo vso potrebno dokumentacijo za izročitev Pavleka, ki je bil aretiran v Kazahstanu.

»Pričakujemo, da bo Vedran Pavlek po tem, ko bodo pristojni organi Kazahstana izvedli postopek v skladu s svojo zakonodajo, čim prej izročen Hrvaški. Vsi organi sodelujejo s kazahstanskimi oblastmi usklajeno v skladu z običajnimi postopki v takšnih primerih,« je dodal Habijan.

Vedran Pavlek je bil aretiran v Kazahstanu. FOTO: Damir Krajac/Cropix

Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Poleg ubežnika Pavleka je bil pripor odrejen tudi za nekdanjega generalnega sekretarja HSS Damirja Raosa, direktorja računovodskega podjetja, ki je delalo za HSS, Boženo Meić Hrvoja, slovaško državljanko Martino Strezenicki ter avstrijskega in lihtenštajnskega državljana Georga Mauserja, ki ni dosegljiv hrvaškemu pravosodju.

Uskok je že prej poročal, da ni zahteval pripora za nekdanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erorja, ki je bil po zaslišanju izpuščen in se zagovarja s prostosti.