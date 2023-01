Nekdanji šampion Pokljuke predstavil sklad za pomoč Ukrajini

Nekdanji nemški biatlonec Jens Steinigen je marca 2022 ustanovil podporni klad za pomoč Ukrajini Athletes for Ukraine. Vanj je vključil številne športne šampione, ki pozivajo sponzorje, naj pomagajo Ukrajini, predvsem pa, da javno nasprotujejo tudi vojni. Danes je projekt predstavil še na Pokljuki. Večjo akcijo Steinigen napoveduje za svetovni pokal prihodnji teden v Ruhpoldingu, del denarja iz sklada pa bo namenjen tudi podpori mladim Ukrajincem, ki vse od ruske agresije na njihovo domovino na varnem v Sloveniji vadijo in živijo.

Zgodba s Steinigenom pa ima za javnost več zanimivih plati in vezi z Rudnim poljem. Gre za tekmovalca, ki je na premiernem svetovnem pokalu na Pokljuki leta 1992/93 osvojilo tretje mesto na moški posamični 20-kilometrski tekmi. Njegov največji uspeh je naslov olimpijskega prvaka iz Albertvilla 1992.

Zanimivo je tudi, kdo vse je podprl projekt Athletes for Ukraine. Na spisku so francoski biatlonski šampion Quentin Fillon Maillet, nemška alpska smučarka Maria Höfl Riesch, biatlonci Simon Schemp, Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Miriam Gössner Neureuther in Denise Herrmann ter številni drugi šampioni. Kot poudarja Steinigen, je osnovna naloga pomoč Ukrajini, predvsem pa jasno znamenje športnikov, da nasprotujejo vsakršni vojni.