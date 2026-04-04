Nekdanji šampion se je zavzel za slovenskega trenerja: Ne bi ga preveč obsojal

Igor Medved je februarja povzročil precejšen pretres v finski olimpijski reprezentanci, potem ko so ga – ker je pregloboko pogledal v kozarec – predčasno poslali domov z iger v Predazzu. Podrobnosti dogodka niso bile javno razkrite, je pa jasno, da slovenski trener ne bo več nadaljeval svojega dela v tamkajšnji skakalni vrsti.

Vodilna finska skakalca Antti Aalto in Niko Kytösaho, ki sta v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končala na 22. oziroma 24. mestu, sta imela najboljšo sezono na dosedanji športni poti. Na superekipni preizkušnji dvojic v Lahtiju sta zablestela s tretjim mestom, Aalto pa se je s to uvrstitvijo nato izkazal tudi na posamični tekmi na znamenitem Holmenkollnu. Pred njim je kot zadnji Finec na zmagovalnem odru med elito stal Anssi Koivuranta leta 2014 v Innsbrucku.

Vodstvo finske reprezentance ni podaljšalo sodelovanja z Igorjem Medvedom. FOTO: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Nieminen: Očitno so poleti delali nekaj pravilno

Nekdanji šampion Toni Nieminen je v eni od oddaj poudaril, da so zadnji dosežki Fincev, nad katerimi je po Igorjevi izključitvi bedel njegov pomočnik Lasse Moilanen, vsaj deloma posledica Medvedovega dela. »Prepričan sem, da ima Medved pri tem svoj delež. Očitno so v priprave vnesli nekaj novega, kar je prineslo takšen napredek. Vse izhaja iz poletnega dela, ko je bil Igor še v ekipi in so nekaj očitno delali pravilno,« je presodil Nieminen.

Ob tem je 50-letnik iz Lahtija, ki si je leta 1992 v Albetvillu priskakal dve zlati kolajni na olimpijskih igrah, opozoril, da javnost ne pozna vseh okoliščin Medvedovega odhoda, zato s sodbami ostaja zadržan. »Ne bi ga preveč obsojal. Ne vemo, kaj se je dejansko zgodilo, a glede na vse zaplete in odločitev vodilnih mož v olimpijski reprezentanci je jasno, da se je nekaj moralo zgoditi,« je dodal prvi skakalec v zgodovini, ki je preletel magično mejo 200 metrov (203 m leta 1994 v Planici).

Antti Aalto se je takole veselil tretjega mesta na Holmenkollnu. FOTO: Terje Pedersen/Reuters

Po Medvedovem odhodu je vlogo glavnega finskega trenerja prevzel njegov pomočnik Lasse Moilanen. Nieminen meni, da je odločitev pravilna in smiselna. »Zavzemam se za to, da ekipo vodi domači strokovnjak. Če pogledamo zadnje rezultate, ni nobene potrebe po menjavi uspešne ekipe,« je še pribil skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 1991/92.