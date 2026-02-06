Nekdanji skakalec o aferi v skokih: Nekoč so v spodnje perilo tlačili plastelin

Zgodba o domnevnih goljufijah v skakalnem športu, ki so povezane s povečevanjem mednožja zaradi posledično večjih mer skakalnih kombinezonov, je zdaj segla tudi do olimpijskih prizorišč. Med drugim gre v aferi »crotch-gate«po poročanju tujih agencij tokrat za uporabo hialuronske kisline. Očitke naj bi preučila tudi svetovna protidopinška agencija Wada (World Anti-Doping Agency), poroča tiskovna agencija AFP.

Govorice so se pojavile pred nekaj tedni, ko je avstrijski smučarski tekač Mika Vermeulen razkril nekatere podrobnosti goljufanja v smučarskih skokih. Sam je bil nekoč nordijski kombinatorec in naj bi od kolegov dobil številne nasvete, vključno s povečavo mednožja, kar naj bi pomagalo v lovu za daljšimi skoki.

»Športniki so stalno goljufali. V spodnje perilo so tlačili plastelin, ali pa penis oblepili z lepilnim trakom, da je bil na meritvi večji,« je dejal Vermeulen in preprosto razložil, da vsak dodaten centimeter dresa pomeni večjo nosilnost med letom.

»Ko sem šel prvič na meritve, so mi starejši in izkušenejši skakalci svetovali: »Penis si polepi z lepilnim trakom. Tako bo mera v tvojem koraku centimeter ali dva nižja,« je dejal Finec, ki pa dodaja, da tisti, ki so mu to svetovali, danes ne skačejo več.

»Tako so to delali vsi povsem javno. Vsi so iskali dodatne prednosti in če so jih zalotili, je bil njihov izgovor, da to počnejo vsi.«

Povsem nov in nenavaden način goljufanja

A zdaj gre še za drugačne vrste očitkov. Kot dodajajo pri AFP, so novo poglavje sprožili nemški mediji, ki so sprožili zgodbo o domnevnem vbrizgavanju hialuronske kisline v penise. Gre sicer za snov, ki je že prisotna v človeškem telesu, po navedbah časnika Bild pa naj bi omogočala začasno povečavo penisa in s tem prednost pri merah skakalnih dresov, če bi jo vbrizgali neposredno pred meritvami.

V Wadi so se že odzvali, da bodo zadevo preiskali, čeprav se ta organizacija v osnovi ukvarja s prepovedanimi sredstvi. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Iz Wade so se že odzvali, da bodo zadevo preiskali, čeprav se ta organizacija v osnovi ukvarja s prepovedanimi sredstvi, ki vplivajo na sposobnosti tekmovalcev. V očitanem primeru pa gre bolj za morebitno vplivanje na pravila, če bi povečani del telesa vplival na namenoma napačne mere tekmovalne opreme.

Njen direktor Olivier Niggli je pojasnil: »Nisem seznanjen s podrobnostmi smučarskih skokov in kako bi to lahko povečalo sposobnosti. Če pa se bo kaj pokazalo, bomo to preučili in ugotavljali, ali ima povezavo z dopingom.« Dodal je, da se Wada ne ukvarja z drugimi načini povečevanja sposobnosti: »Naš odbor bo preveril, ali bi to lahko spadalo na seznam prepovedi v naši kategoriji.«