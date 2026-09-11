Nekdanji skakalni as z ljubko fotografijo sporočil veselo novico

Nekdanji vrhunski smučarski skakalec Stephan Leyhe je po koncu športne poti zakorakal v novo življenjsko poglavje. Na družbenih omrežjih je svojim sledilcem sporočil, da sta z ženo Jacqueline prvič postala starša. »Dobrodošel na svetu, mali fant,« je ob ljubki fotografiji na Instagramu zapisal 34-letnik iz Volkmarsna pri Kasslu.

Leyhe, ki je marca lani svoje skakalne smuči postavil v kot, je bil vrsto let član nemške reprezentance. V svoji vitrini ima med drugimi uspehi tudi dve moštveni kolajni z olimpijskih iger (srebrno iz Pjongčanga in bronasto iz Pekinga 2022), z nemško ekipo pa je bil leta 2019 tudi svetovni prvak v Seefeldu. V svetovnem pokalu se je šestkrat zavihtel na oder za najboljše skakalce, enkrat pa je tudi zmagal – v domačem Willingenu leta 2020.

Zdaj je pred njim precej drugačen izziv: po skoraj dvajsetih letih, ki jih je preživel med treningi, tekmovanji in potovanji, bo moral Leyhe svojo športno rutino zamenjati za povsem drugačno – očetovsko. Po objavi novice o rojstvu sina je prejel številne čestitke nekdanjih kolegov, prijateljev in drugih sopotnikov iz skakalnega sveta.