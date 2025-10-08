Nekdanji slovenski skakalni as po dobrih 18 letih spet poletel (VIDEO)

Nekdanji vrhunski slovenski smučarski skakalec Jure Radelj, ki je poleti 2007 sklenil svojo športno pot, se je po debelih osemnajstih letih znova spustil po zaletišču. Na 80-metrski napravi v Planici je danes opravil dva skoka in se glede na dolg premor predstavil v prav spodobni luči.

»Skakalnega giba(nja) še nisem pozabil, malce težav sem imel le s privajanjem na hitrost,« je priznal 47-letni Ljubljančan, ki mu je znak za spust dal Vasja Bajc. »Na njegov predlog sem se najprej spustil po hrbtišču 100-metrske skakalnice, nakar sem se odpravil na zaletišče 80-metrske naprave. Ko sem se usedel na štartno klop, mi je Vasja takoj zamahnil z zastavico, da nisem imel preveč časa za razmišljanje,« je v smehu zaupal Radelj, ki je bil v sezoni 2000/01 najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu. Najvišje je med elito posegel s šestim mestom decembra 2000 v Kuopiu.

Potem ko je svoje tekmovalne smuči postavil v kot, se je preselil v trenerske vode. V tej sezoni pomaga poljskemu skakalcu Janu Habdasu, ki ga je na nek način izzval, da je tudi sam spet poletel. Jure je ob tem zatrdil, da to nista bila njegova zadnja skoka. »V prihajajoči zimi nameravam skočiti tudi na Bloudkovi velikanki, moj dolgoročni cilj je skakati tako dolgo, da bom na 100-metrski napravi v Planici nekega dne skočil skupaj s hčerkama Brino in Frido,« je še dejal ljubljanski trener, ki bo 26. novembra dopolnil 48 let.