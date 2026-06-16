Nekdanji smučarski as nokavtiral razvpitega menedžerja

Nekdanji finski smučarski zvezdnik Kalle Palander je v odmevnem boksarskem obračunu na prireditvi Beazt Fight Night v Talinu premagal razvpitega menedžerja in športnega funkcionarja Aleksija Valavuorija. Po prepričljivi zmagi ni skrival zadovoljstva, poraženemu rojaku pa je namenil nekaj precej ostrih besed.

»Počutil sem se odlično,« je takoj po dvoboju izjavil Palander, ki je v kletko vstopil samozavestno in že v drugi rundi z več močnimi udarci prisilil nasprotnika k vdaji. Med dvobojem mu je – kot je dejal – uspelo praktično vse tako, kot si je zamislil, se pa zaveda, da obračun iz boksarskega vidika ni bil najlepši za oko.

Nerodno bi mu bilo, če bi izgubil

Svetovni prvak v slalomu iz Vaila 1999 je zaupal tudi, da je začutil celo nekaj usmiljenja do nasprotnika, ki mu ni predstavljal resnejše grožnje. »Nerodno bi mi bilo, če bi izgubil proti Aleksiju. Njegovi udarci so bili precej nežni. Poleg tega sem mu v očeh videl, da ga je bilo strah,« je še povedal 49-letni Finec, ki je v svetovnem pokalu nanizal 30 uvrstitev na oder za najboljše alpske smučarje na svetu, od tega 14 zmag.

Valavouri je športno sprejel boleč poraz. »Kalle je bil občutno boljši. Preprosto mu nisem bil kos. Že po dveh minutah sem imel povsem mehke noge, to se mi ni zgodilo na nobenem sparingu. Ves moj trud je šel v nič,« je zmajeval z glavo 47-letnik iz Teuve na zahodu Finske.