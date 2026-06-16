  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Nekdanji smučarski as nokavtiral razvpitega menedžerja

Na Finskem močno odmevajo udarci, ki jih je Kalle Palander, slalomski svetovni prvak iz Vaila 1999, sprožil v Talinu.
Kalle Palander se je izkazal tudi kot boksar. FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters
Galerija
Kalle Palander se je izkazal tudi kot boksar. FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters
Miha Šimnovec
16. 6. 2026 | 12:23
16. 6. 2026 | 13:14
2:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nekdanji finski smučarski zvezdnik Kalle Palander je v odmevnem boksarskem obračunu na prireditvi Beazt Fight Night v Talinu premagal razvpitega menedžerja in športnega funkcionarja Aleksija Valavuorija. Po prepričljivi zmagi ni skrival zadovoljstva, poraženemu rojaku pa je namenil nekaj precej ostrih besed.

image_alt
Palander brez dlake na jeziku: Slivnik? Ali je to prvoaprilska šala?

»Počutil sem se odlično,« je takoj po dvoboju izjavil Palander, ki je v kletko vstopil samozavestno in že v drugi rundi z več močnimi udarci prisilil nasprotnika k vdaji. Med dvobojem mu je – kot je dejal – uspelo praktično vse tako, kot si je zamislil, se pa zaveda, da obračun iz boksarskega vidika ni bil najlepši za oko.

Nerodno bi mu bilo, če bi izgubil

Svetovni prvak v slalomu iz Vaila 1999 je zaupal tudi, da je začutil celo nekaj usmiljenja do nasprotnika, ki mu ni predstavljal resnejše grožnje. »Nerodno bi mi bilo, če bi izgubil proti Aleksiju. Njegovi udarci so bili precej nežni. Poleg tega sem mu v očeh videl, da ga je bilo strah,« je še povedal 49-letni Finec, ki je v svetovnem pokalu nanizal 30 uvrstitev na oder za najboljše alpske smučarje na svetu, od tega 14 zmag.

Valavouri je športno sprejel boleč poraz. »Kalle je bil občutno boljši. Preprosto mu nisem bil kos. Že po dveh minutah sem imel povsem mehke noge, to se mi ni zgodilo na nobenem sparingu. Ves moj trud je šel v nič,« je zmajeval z glavo 47-letnik iz Teuve na zahodu Finske.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Borilni športi

Senzacija pred očmi Donalda in Melanie Trump na spektaklu pred Belo hišo

Ilia Topuria je v glavnem obračunu spektakla UFC pred Belo hišo v Washingtonu doživel prvi poraz v mešanih borilnih športih. V kletki tudi prva dama ZDA.
Miha Šimnovec 15. 6. 2026 | 11:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Večer šampionov

Domen in Nika Prevc sta se znova znašla v središču pozornosti

Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenije, je minulo zimo na večeru šampionov označil za eno od najuspešnejših doslej. Slovo štirih vrhunskih športnic.
Miha Šimnovec 14. 5. 2026 | 21:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Hrvaški smučarski as dahnil usodni da in pokazal čarobne trenutke

Vrhunski (vele)slalomist Filip Zubčić je na družbenih omrežjih delil veselo novico.
Miha Šimnovec 17. 5. 2026 | 22:02
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Legendarna Anja Pärson razkrila travmatično izkušnjo iz začetka kariere

Nekdanja švedska smučarska zvezdnica je zaupala, kaj se ji je zgodilo pri rosnih 18 letih.
Miha Šimnovec 6. 5. 2026 | 13:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn razvnela govorice o svoji novi ljubezni

Ameriško smučarsko zvezdnico so po težkem obdobju večkrat videli v družbi francoskega kolega.
Miha Šimnovec 13. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Hirscher: Tega si res ne upam napovedati

Avstrijski smučarski šampion je v intervjuju za švicarsko televizijo SRF spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, preteklih odločitvah in prihodnosti.
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 12:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Športni svet ima nov zvezdniški par: Brignonejeva predstavila svojega velikana

Italijanska smučarska šampionka je nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu na rdeči preprogi kar sijala od silne sreče.
Miha Šimnovec 23. 4. 2026 | 19:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Slovenski trener bo bedel nad enim od najobetavnejših slalomistov na svetu

Vodstvo finske moške reprezentance v alpskem smučanju ni podaljšalo sodelovanja z Avstrijcem Mariem Rafetzederjem.
Miha Šimnovec 1. 4. 2026 | 15:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Palander brez dlake na jeziku: Slivnik? Ali je to prvoaprilska šala?

Nekdanji finski smučarski zvezdnik je zelo kritičen do slovenskega trenerja, ki bo prevzel vodenje »Suomijev«.
Miha Šimnovec 2. 4. 2026 | 19:49
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Tožba

Nekdanji dopisnik iz Londona na sodišču dokazuje obstoj delovnega razmerja

Brane Kastelic poskuša dokazati, da je bil s komercialno televizijo Pop tv v delovnem razmerju.
Tanja Jakše Gazvoda 16. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Nova razmerja moči: kdo bi danes prišel v parlament in kdo bi ostal pred vrati

SDS in Svoboda izenačeni z manjšo podporo. Največji skok navzgor za SD in neopredeljene. Če bi bile volitve jutri, bi Resnica najbrž ostala pred parlamentom.
Barbara Hočevar 15. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragična smrt

Dekle vrgli z mostu in ji pozabili pripeti vrv

Malo pred nesrečo je žrtev na instagramu objavila fotografijo prizorišča z napisom: »Kdo je bil tisti norec, ki me je pustil priti sem skakat z mostu???«
14. 6. 2026 | 17:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Zunanji ministri

Slovenija v družbi nasprotnic sankcij proti Izraelu

Razklana Evropska unija ne more sprejeti sankcij niti proti skrajnemu ministru Itamarju Ben-Gvirju zaradi ravnanja z ujetimi udeleženci flotilje v Gazi.
Peter Žerjavič 15. 6. 2026 | 19:22
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Konec prevlade dolarja? Svet se pripravlja na novo finančno dobo

Prihaja digitalni evro, svet se pripravlja na novo finančno dobo, centralne banke pa množično kupujejo zlato.
Pija Kapitanovič 16. 6. 2026 | 10:40
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Na Hrvaškem odprli plinovod, pomemben tudi za Slovenijo

Z investicijo, vredno približno 80 milijonov evrov, se bo povečala zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji.
15. 6. 2026 | 13:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Izzivi v energetiki

Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeKalle PalanderAleksi Valavuoriboksšport zasebnoTalin

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Umetna inteligenca brez zgodovinskega spomina

Sporna promocija je povzročila bojkot, odpustili so direktorja in zaprli več kot 2000 kavarn.
16. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kakovost voda

Prihaja vročina, kako kakovostne so kopalne vode v Sloveniji

S 1. junijem se v Sloveniji začenja tudi kopalna sezona na morju, ki traja do 15. septembra. Na jezerih in rekah pa od 15. junija do 31. avgusta.
16. 6. 2026 | 13:43
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Nov slovenski superračunalnik: Frida stoji na strehi fakultete za računalništvo

Frida je prva akademska superračunalniška infrastruktura v regiji, ki ima nameščene grafične procesne enote Nvidia Blackwell generacije B200 in B300.
Saša Senica 16. 6. 2026 | 13:37
Preberite več
Premium
Kultura  |  Ocene
Vredno branja

Ocenjujemo: Na svetli jasi v temnem gozdu

Naslov zbirke napoveduje njeno ukoreninjenost v ljudsko izročilo, ki kontrastira svetle in temne sile sveta.
16. 6. 2026 | 13:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Nesreča

Vas na Češkem pretresla tragedija pri Splitu: med štirimi žrtvami trije domačini

Na občinski stavbi so v znak žalovanja izobesili črno zastavo, prebivalci pa se pokojnih spominjajo z lepimi besedami.
16. 6. 2026 | 13:28
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Nov slovenski superračunalnik: Frida stoji na strehi fakultete za računalništvo

Frida je prva akademska superračunalniška infrastruktura v regiji, ki ima nameščene grafične procesne enote Nvidia Blackwell generacije B200 in B300.
Saša Senica 16. 6. 2026 | 13:37
Preberite več
Premium
Kultura  |  Ocene
Vredno branja

Ocenjujemo: Na svetli jasi v temnem gozdu

Naslov zbirke napoveduje njeno ukoreninjenost v ljudsko izročilo, ki kontrastira svetle in temne sile sveta.
16. 6. 2026 | 13:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Nesreča

Vas na Češkem pretresla tragedija pri Splitu: med štirimi žrtvami trije domačini

Na občinski stavbi so v znak žalovanja izobesili črno zastavo, prebivalci pa se pokojnih spominjajo z lepimi besedami.
16. 6. 2026 | 13:28
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo