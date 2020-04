Nekdanji svetovni prvak v smuku upa le, da se mu ne bo maščeval spor s Kasperjem

Želi si bolj napete tekme

Johan Eliasch bi se v primeru izvolitve odrekel (letni) plači skoraj 500.000 evrov. FOTO: Reuters



Velik potencial na Kitajskem

Ljubljana – Kakor vse kaže, bodo zaradi pandemije novega koronavirusa preloženi kongres Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki bi moral biti med 17. in 23. majem na Tajskem, pod streho spravili oktobra. Na njem bodo izvolili novega predsednika krovne organizacije, dosedanji prvi možje že lani napovedal, da bo po 22 letih vodenja zveze sestopil s tega položaja.Kandidatov, da zasedejo njegov stol, je ta čas pet, Angležinji(55 let), generalni sekretarki FIS, švedskemu podpredsedniku(43), Italijanu(72), nekdanjemu trenerjuin prvemu možu italijanske zveze (FISI), ter švedskemu Angležu, vodji Heada, se je kot zadnji pridružil ŠvicarNekdanji vrhunski alpski smučar, ki je 1. aprila praznoval 51. rojstni dan, naj bi imel po mnenju poznavalcev zakulisja v rokah zelo dobre karte. Kakor tudi v Djursholmu na Švedskem rojeni milijonar Eliasch, česar se Lehmann dobro zaveda, kar je dal vedeti tudi v pogovoru za švicarski časnik Blick. Vodilni mož Heada se je na lov za potrebnimi glasovi podal tudi z obljubo, da bi se v primeru izvolitve odrekel (letni) plači v višini 500.000 švicarskih frankov.»Vemo, kakšno je Johanovo finančno zaledje. Jaz si ne morem privoščiti, da bi delal zastonj. A kljub temu verjamem, da to ne bo odločilni argument,« je presodil Lehmann, ki je od leta 2006 predsednik švicarske smučarske zveze (Swiss Ski). Med svojimi prednostmi je 51-letnik iz Rudolfstettna v kantonu Aargau, ki se je leta 1993 v Morioki ovenčal z naslovom svetovnega prvaka v smuku, izpostavil svojo veliko strast do zimskih športov že od zgodnjega otroštva. »Bil sem športnik (v svetovnem pokalu je tekmoval med letoma 1990 in 1997 – op. p.), v zadnjih letih pa sem marsikaj dosegel kot predsednik švicarske zveze. Za nameček sem bil uspešen tudi v zasebnem gospodarstvu,« je svoje adute naštel Lehmann.Ker izhaja iz alpskega smučanja, ki ga tudi najbolje pozna, bi določene spremembe najprej uvedel predvsem v »belem cirkusu«. »Izmisliti bi si morali takšen sistem tekmovanja, ki bi zagotavljal od 60 do 90 minut napetosti. Odločitev o vrstnem redu ne sme pasti že po pičlih desetih minutah. Potrebujemo zanimivejše formate, kakršen je, denimo, paralelni veleslalom. Poleg tega moramo vključiti prvine elektronskega športa in se razširiti na nove trge,« je poudaril in pribil, da bi morali imeti vsako leto v vseh zimskih športih tudi azijsko turnejo.»Kitajska ima ta čas pet milijonov zimskih športnikov, toda njen potencial je še neprimerno večji – celo 300 milijonov. Na vseh področjih imamo še rezerve in na mnogih lahko naredimo velike korake,« je ocenil Lehmann, ki upa, da se mu v boju za položaj predsednika FIS ne bo maščeval spor s Kasperjem. Njegovo jezo si je nakopal leta 2009 ob ustanovitvi Evropske smučarske zveze (ESF).»Ko sem se odločil, da se bom potegoval za ta položaj, sem poklical Kasperja in mu sporočil svojo namero. Nadejam se, da se bo v tem primeru vedel nevtralno,« si je še zaželel 51-letni Švicar, ki verjame, da ima realne možnosti za izvolitev. Če ne bi verjel vase, sploh ne bi kandidiral ...