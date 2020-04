Nekdanji švicarski as pomaga družinam

Bern - Številnim zvezdnikom s pisane športne scene, ki skušajo po najboljših močeh pomagati v boju s koronavirusom, se je pridružil tudi nekdanji švicarski junak belih strmin Didier Cuche.



Smučar, doma iz okolice Neuchatela, kjer prevladuje francoščina, je v prejšnjem desetletju nadaljeval zgodbo švicarskih uspehov v hitrih disciplinah, 21-krat zmagal na tekmah najvišje ravni, v superveleslalomu postal svetovni prvak leta 2009 v Val d'Iseru, iz olimpijskega Nagana 1998 pa se vrnil s srebrno kolajno, potem ko je bil avstrijski as Hermann Maier takrat nepremagljiv.



Toda v lepi Švicarjevi bilanci je kar 6 prestižnih zmag na najbolj sloviti tekmovalni smučarski progi avstrijske soseščine – Streifu v Kitzbühlu. In tako se je zdaj odločil za dobrodelno dražbo svojih smučarskih čevljev, v katerih je ugnal vso konkurenco v tem smukaškem spektaklu na Tirolskem, iz leta 2010. Prav ta tekma je močno ostala zapisana tudi v slovenskem smučarskem spominu, saj je takrat naš Andrej Šporn z 2. mestom, torej tik za slovitim Švicarjem, poskrbel za najvidnejši dosežek naših reprezentantov na Streifu. V tej sezoni je Švicar zmagal v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala, v skupnem boju za veliki kristalni globus pa zasedel 3. mesto. Na vrhu je bil rojak Carlo Janka. Ppomladi 2012 se je Cuche poslovil od tekmovalne športne poti in se pridružil trenerskemu štabu domače izbrane vrste.





Znesek iz dražbe bo Cuche namenil družinam zdravstvenih delavcev, ki so v vseh teh tednih boja s kor0onavirusom močno obremenjene.