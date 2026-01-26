  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Domen Prevc je takole poletel proti naslovu svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Domen Prevc je takole poletel proti naslovu svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    26. 1. 2026 | 05:00
    7:47
    A+A-

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu je Domen Prevc na posamični tekmi upravičil vlogo glavnega favorita in z velikanskim naskokom osvojil zlato lovoriko. Z izjemo uvodnega nastopa (204 m), s katerim je za pičle 1,4 točke zaostal za Norvežanom Mariusom Lindvikom (226,5 m), je v svojo korist prepričljivo odločil preostale tri serije (224,5 m, 232 m in 222,5 m) in hitro razblinil vse dvome o zmagovalcu. Na ekipni preizkušnji pa so mu novo kolajno preprečile pobegle smuči, tako da se je moral na koncu skupaj s Timijem Zajcem, Rokom Oblakom in Anžetom Laniškom sprijazniti s 6. mestom.

    »Domenator«, kot so 26-letnemu zvezdniku kranjskega Triglava nadeli vzdevek v tujini, je tudi na velikanki Heinija Klopferja letel, kot da bi bil z drugega planeta. Na največji nemški napravi, ki leži slabih 20 minut vožnje od skakalnice pod Senčno goro, na kateri je pred mesecem dni kot prvi Slovenec zmagal na tekmi novoletne turneje in začel svoj pohod proti zlatemu orlu, je uprizoril novo igro mačke z mišmi. Po prvem poskusu, pred katerim mu je glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota dodatno skrajšal nalet in v katerega so se prikradle manjše napake, je stopnjeval svoje nastope ter iz poleta v polet višal prednost pred zasledovalci.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    smučarski poletiDomen PrevcPeter PrevcMarius LindvikJari PuikkonenOberstdorfsmučarski skoki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trgi

    Nova normalnost: priložnosti po obdobju koncentracije

    Evropska centralna banka opozarja, da inflacija v storitvenem sektorju ostaja trdovratna.
    26. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

    Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
    Odprta kuhinja 26. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

    Nevarno zimsko neurje še naprej pustoši po večjem delu ZDA.
    26. 1. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Trgi so se spet ustrašili – in si nato hitro premislili

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj.
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 26. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Kaj družini, prijateljem, šefu?
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
