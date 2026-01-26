Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu je Domen Prevc na posamični tekmi upravičil vlogo glavnega favorita in z velikanskim naskokom osvojil zlato lovoriko. Z izjemo uvodnega nastopa (204 m), s katerim je za pičle 1,4 točke zaostal za Norvežanom Mariusom Lindvikom (226,5 m), je v svojo korist prepričljivo odločil preostale tri serije (224,5 m, 232 m in 222,5 m) in hitro razblinil vse dvome o zmagovalcu. Na ekipni preizkušnji pa so mu novo kolajno preprečile pobegle smuči, tako da se je moral na koncu skupaj s Timijem Zajcem, Rokom Oblakom in Anžetom Laniškom sprijazniti s 6. mestom.

»Domenator«, kot so 26-letnemu zvezdniku kranjskega Triglava nadeli vzdevek v tujini, je tudi na velikanki Heinija Klopferja letel, kot da bi bil z drugega planeta. Na največji nemški napravi, ki leži slabih 20 minut vožnje od skakalnice pod Senčno goro, na kateri je pred mesecem dni kot prvi Slovenec zmagal na tekmi novoletne turneje in začel svoj pohod proti zlatemu orlu, je uprizoril novo igro mačke z mišmi. Po prvem poskusu, pred katerim mu je glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota dodatno skrajšal nalet in v katerega so se prikradle manjše napake, je stopnjeval svoje nastope ter iz poleta v polet višal prednost pred zasledovalci.