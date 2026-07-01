Rada bi kolesarila tam, kjer zmaguje Tadej Pogačar

Anamarija Lampič je po sezoni, v kateri se je borila z zdravstvenimi težavami, nabirala moč s kolesom na Majorki.

Vroče dneve vsakdo preživlja na svoj način. Zimski športniki so sredi priprav za sezono, 31-letna biatlonka Anamarija Lampič je pogosto na kolesu. Gre dejansko za zgodbo iz družine, saj je bil njen oče Janez Lampič med vodilnimi slovenskimi kolesarji pred štirimi desetletji. Anamarija še danes rada spremlja kolesarske dirke, med svojimi pripravami na dolgo zimo se veseli tudi spremljanja prihajajočega slovitega Toura. Že ob majsko-junijskem uvodu se vam je zapletlo s pripravami, kajne? Res je, temeljito sem se lotila treninga, nato pa sem morala po treh tednih za 14 dni »na bolniško«. Lotila se me je viroza, nakar je testiranje pokazalo še navzočnost zoprnega koronavirusa. Ni kaj, zamudila sem precej treninga, tudi na strelišču, ki mu bom sicer v prihajajočih tednih namenila veliko ...