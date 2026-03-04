Nekoč je stiskal pesti za Vettla, zdaj občuduje Prevca

V Lillehammerju se je začelo 49. mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo – vsaj kar zadeva smučarske skoke – eno od najmočnejših v zgodovini. V moški konkurenci je na štartnem seznamu (za uradni trening) kar 72 tekmovalcev iz 21 držav, kot zadnji pa se bo po zaletišču srednje naprave Lysgårdsbakken (HS-98) spustil avstrijski branilec lovorike Stephan Embacher, ki bo lovil že tretji zaporedni naslov mladinskega svetovnega prvaka.

»Moj cilj je osvojiti tretjo zlato kolajno,« je pred odhodom na Norveško samozavestno napovedal Embacher, ki optimizem črpa tudi iz sijajnih poletov minuli konec tedna na Kulmu. Na obeh tamkajšnjih tekmah za svetovni pokal je navdušil z drugima mestoma za dvakratnim zmagovalcem Domnom Prevcem, pri čemer je v soboto za slovenskim šampionom zaostal za pičle 1,1 točke oziroma za manj kot en meter.