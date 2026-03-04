  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Nekoč je stiskal pesti za Vettla, zdaj občuduje Prevca

Stephan Embacher bo lovil že tretjo lovoriko na mladinskem SP. Najhujši tekmec Poljak Kacper Tomasiak. Visoko merijo tudi v slovenskem skakalnem taboru.
Mladi Avstrijec Stephan Embacher (levo) je moral minuli konec tedna na Kulmu na obeh tekmah priznati premoč zgolj Domnu Prevcu (na sredini). FOTO: Erwin Scheriau/AFP
Galerija
Mladi Avstrijec Stephan Embacher (levo) je moral minuli konec tedna na Kulmu na obeh tekmah priznati premoč zgolj Domnu Prevcu (na sredini). FOTO: Erwin Scheriau/AFP
Miha Šimnovec
4. 3. 2026 | 05:00
4:42
A+A-

V Lillehammerju se je začelo 49. mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo – vsaj kar zadeva smučarske skoke – eno od najmočnejših v zgodovini. V moški konkurenci je na štartnem seznamu (za uradni trening) kar 72 tekmovalcev iz 21 držav, kot zadnji pa se bo po zaletišču srednje naprave Lysgårdsbakken (HS-98) spustil avstrijski branilec lovorike Stephan Embacher, ki bo lovil že tretji zaporedni naslov mladinskega svetovnega prvaka.

»Moj cilj je osvojiti tretjo zlato kolajno,« je pred odhodom na Norveško samozavestno napovedal Embacher, ki optimizem črpa tudi iz sijajnih poletov minuli konec tedna na Kulmu. Na obeh tamkajšnjih tekmah za svetovni pokal je navdušil z drugima mestoma za dvakratnim zmagovalcem Domnom Prevcem, pri čemer je v soboto za slovenskim šampionom zaostal za pičle 1,1 točke oziroma za manj kot en meter.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

V ekipo se vrača Ema Klinec

Glavna trenerja slovenskih reprezentanc v smučarskih skokih Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta razkrila imena tekmovalcev in tekmovalk za preizkušnje v Lahtiju.
Miha Šimnovec 3. 3. 2026 | 13:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Prevc takoj pokazal zobe, mladi Avstrijec vrgel rokavico, šok za Laniška

Svetovni rekorder je že na uvodnem uradnem treningu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu poletel najdlje med vsemi. Kvalifikacije Stephanu Embacherju.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 12:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Z odlično popotnico na spektakel na Kulmu, ki bo gostil svojevrstno premiero

Anže Lanišek zanesljivo ubranil naslov državnega prvaka na veliki skakalnici v Planici. Danes kvalifikacije v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici. Moštveno na vrhu SSK Ljubno BTC.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
3. 3. 2026 | 06:07
Preberite več
Novice  |  Svet
Čakajo na pomoč

Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Kultura, glasba in šport skozi vse leto

Zagreb, mesto, ki osvaja

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiStephan EmbacherDomen PrevcKacper TomasiakEnej FaletičKulmLillehammer

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

     V živo: Na čelo Irana naj bi prišel Hamenejev 56-letni sin

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Šport  |  Rokomet
RK Krim in reprezentanca

Država se mora zavedati, kdo ustvarja reprezentante

Direktorica Krima Deja Ivanović je nezadovoljna s sezono, a ni vse tako črno. Klub daje devet reprezentantk, ki jih čakata tekmi z Nemčijo, prva danes v Celju.
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Obsodba imperialistične agresije ZDA in Izraela proti Iranu

Nujen je poziv k spoštovanju mednarodnega prava, končanju agresije ter uveljavitvi enotnih meril brez političnega cinizma.
4. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Delničar

Zavarovalnica Vzajemna se je morala po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preoblikovati v delniško družbo, delničarji so postali njeni člani.
Marko Kočevar 4. 3. 2026 | 05:55
Preberite več
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

300 milijonov avtov v Evropi, skoraj vsak drugi je bencinski, tretji pa dizelski

Vozni park raste in se zadnja leta stara. Delež električnih v Evropi 2,3 odstotka
Gašper Boncelj 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Obsodba imperialistične agresije ZDA in Izraela proti Iranu

Nujen je poziv k spoštovanju mednarodnega prava, končanju agresije ter uveljavitvi enotnih meril brez političnega cinizma.
4. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Delničar

Zavarovalnica Vzajemna se je morala po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preoblikovati v delniško družbo, delničarji so postali njeni člani.
Marko Kočevar 4. 3. 2026 | 05:55
Preberite več
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

300 milijonov avtov v Evropi, skoraj vsak drugi je bencinski, tretji pa dizelski

Vozni park raste in se zadnja leta stara. Delež električnih v Evropi 2,3 odstotka
Gašper Boncelj 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo