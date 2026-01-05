  • Delo mediji d.o.o.
    Nekoč vznesena simfonija, danes iskanje luči v predoru

    Slovenska reprezentanca en mesec pred začetkom zimskih olimpijskih iger na zelo nizki ravni dosežkov.
    Proga v Kranjski Gori je bila ob koncu tedna imenitno pripravljena, odmevnega slovenskega dosežka pa na tekmi ni bilo. Foto Leon Vidic
    Siniša Uroševič
    5. 1. 2026 | 16:20
    Nič nas ni strah, če so smučarji z nami! Tako je nekoč Zoran Predin, prvi glas kultne mariborske glasbene skupine Lačni Franz, prepeval v Beli simfoniji, prav posrečenem poetičnem prikazu slovenskega navdušenja nad smučarskim športom in nacionalnimi junaki z belih strmin. Tradicija v prirejanju velikih tekem ostaja, kar je potrdil tudi uvodni novoletni konec tedna v Kranjski Gori, še zdaleč pa ni več dosežkov naše izbrane vrste, ki bi navduševali javnost od Rateč do Brežic ali od Goričkega do Pirana.

    Je Slovenija še smučarska dežela? To vprašanje je v športnih krogih pogosto navzoče, zastavljajo si ga tudi v zadnjih letih krepko uspešnejši kolesarji, akterji iz plezalnih sten, najstniki pod koši v želji, da bi bili tudi oni nekoč kot Luka Dončić, kajpak tudi na nogometnem Brdu, kjer iz leta v leto spoznavajo spodbudno rast razširjenosti najbolj priljubljene igre na svetu in ne nazadnje sosedje pod streho hiše domače krovne organizacije za športne panoge na snegu – tabor reprezentance v smučarskih skokih.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Švicarka spet zmagala, Slovenk ni bilo v finalu

    Sobotni zmagi je sijajna švicarska smučarka Camille Rast v Kranjski Gori dodala še 1. mesto v slalomu. Ana Bucik Jogan ob slovesu s podkorensko strmino 32.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Napočil čas za zadnji Anin kranjskogorski ples

    Danes in jutri v Kranjski Gori junakinje belih strmin v boj za točke svetovnega pokala.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora 2026

    Po koncu pouka smo veselo odšli na smučišče

    Bronasta olimpijka Alenka Dovžan se v vlogi gledalke veseli domače tekme. V Kranjski Gori nikoli ni tekmovala, v lepem spominu pa si je ohranila Maribor.
    Siniša Uroševič 29. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odzivi v Evropi

    Bruselj obrača pogled stran

    Vodilni politiki na stari celini nočejo kritizirati predsednika ZDA.
    Peter Žerjavič 4. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    alpsko smučanjeKranjska GoraSmučarska zveza Slovenijeslovenska smučarska reprezentanca

    Šport  |  Tenis
    Šampion formule 1

    Schumacher: prvi rojstni dan v vlogi dedka

    Ob Lewisu Hamiltonu vodilni na večni lestvici svetovnih prvakov v formuli 1 zadnjih dvanajst let po hudi nesreči živi daleč od luči javnosti.
    5. 1. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki v Beljaku

    Nika Prevc v Beljaku skočila na vrh in v rumeno majico

    Slovenska šampionka je na prvi tekmi v Beljaku premagala konkurenco in prvič v sezoni prehitela Nozomi Marujamo v skupnem seštevku svetovnega pokala.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki v Beljaku

    Nika Prevc v Beljaku skočila na vrh in v rumeno majico

    Slovenska šampionka je na prvi tekmi v Beljaku premagala konkurenco in prvič v sezoni prehitela Nozomi Marujamo v skupnem seštevku svetovnega pokala.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 15:55
    Preberite več
