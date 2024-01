Nemci odgnali zlato sovo, a ukanje ostaja

V nadaljevanju preberite:

Ljub(n)o doma, kdor ga ima. In v Zgornji Savinjski dolini bo tudi letos tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta. V petek bodo ob 12.15 kvalifikacije, v soboto prva posamična preizkušnja z začetkom ob 11.30, dan kasneje še druga s prvo serijo ob 11. uri. »Prvo vprašanje, ki sem ga poslušal vso jesen in zimo je bilo, ali tekma bo? Vedno sem odgovarjal, da bo! Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli,« je omenil predsednik organizacijskega komiteja tekme Rajko Pintar. Seveda spomin na avgustovsko naravno katastrofo v Zgornji Savinjski dolini še ni izpuhtel. V soboto so denimo na skoke povabljeni gasilci, v nedeljo pa prostovoljci, ki so na Ljubnem pomagali pri poplavah. Vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc, tudi zmagovalka petih tekem v letošnji zimi, in enajst drugih slovenskih orlic pa bodo skušale na skakalnici pod Rajhovko nadaljevati zelo uspešno sezono.