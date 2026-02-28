Nemka Emma Aicher zmagala v Soldeuu, Ilka Štuhec 16.

Nemška alpska smučarka Emma Aicher je prepričljivo zmagala v Soldeu v Andori na superveleslalomu za svetovni pokal (1:26,72). Druga je bila Novozelandka Alice Robinson z 88 stotinkami zaostanka, še z desetimi več je bila tretja Corinne Suter iz Švice. Mariborčanka Ilka Štuhec, edina Slovenka na startu, je bila 16. z 2,26 sekunde zaostanka.

Štuhec je najbolje presmučala srednji del, precej pa je zaostala na začetku in v spodnjem delu ni mogla nadoknaditi razlike. Začela je kot druga po vrsti in imela za Suter 1,27 sekunde zaostanka. Švicarko s startno številko ena, ki je zmagala na petkovem smuku, sta nato prehiteli le dve tekmovalki.

Najbolje je progo prevozila 22-letna Aicher za njeno peto zmago v svetovnem pokalu in tretjo v tej zimi. Do leta 2020 je tekmovala za Švedsko, od koder prihaja njena mama, oče pa je Nemec. Prvi nastop v svetovnem pokalu je zabeležila že pod nemško zastavo.

Po ekipnem olimpijskem srebru pred štirimi leti v Pekingu je dve drugi mesti zabeležila tudi ta mesec na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Srebrna je bila na smuku in skupaj s Kiro Weidle-Winkelmann v alpski kombinaciji, na kateri se je pomerila v slalomu. Prav v Cortini je pred petimi leti z ekipnim bronom osvojila tudi svojo edino medaljo na svetovnih prvenstvih.

V seštevku superveleslaloma ima Italijanka Sofia Goggia, ki končala na šestem mestu, še vedno 20 točk prednosti pred Robinson in 96 točk prednosti pred Aicher.

Olimpijski prvakinji nastop spodletel

Avstrijka Nina Ortlieb, ki je v petkovem smuku osvojila drugo mesto, se je po padcu izognila poškodbi. Olimpijska prvakinja iz Italije Federica Brignone se ni uvrstila niti med najboljših 10. Po velikih napakah je imela le osem stotink prednosti pred slovensko predstavnico in bila mesto pred njo 15.

V nedeljo bo v Soldeu še drugi superveleslalom.