Nemka preprečila rekord Mikaeli Shiffrin, Hrvatica prvič na stopničkah

V drugi vožnji je Lena Dürr v igri stotink ugnala Američanko Mikaelo Shiffrin, ki bo tako še nekoliko počakala na izenačenje rekorda po številu zmag v svetovnem pokalu. Edina Slovenka v finalu je bila Ana Bucik, zasedla pa je končno 22. mesto. Sedemindvajsetletnica iz Vaila bi lahko s 86 zmagami izenačila absolutni rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki ga drži sloviti Šved Ingemar Stenmark.

Shiffrinova je bila vodilna po prvi vožnji, ko je imela 67 stotink naskoka pred Leno Dürr, v drugo pa je začela rezervirano, izgubila večji del prednosti, do konca pa v cilju zaostala za šest stotink sekunde. To so bile sicer njene že 134. stopničke v karieri. Si je pa Američanka po nedeljskem razpletu že zagotovila sedmi mali kristalni globus v karieri v slalomski razvrstitvi. Dve preizkušnji pred koncem ima namreč s 785 točkami neulovljivo prednost pred drugouvrščenima Slovakinjo Petro Vlhovo in Švicarko Wendy Holdener (obe 530 točk).

Uspeh kariere Zrinke Ljutić

Tudi v skupnem seštevku je Shiffrin blizu velikemu kristalnemu globusu. Trenutno ima 11 tekem pred koncem kar 731 točk naskoka pred prvo zasledovalko Vlhovo. Za Dürrovo je bila to prva zmaga v slalomu in skupno druga v karieri, potem ko je pred desetimi leti dobila mestno paralelno preizkušnjo v Moskvi. Vseh ostalih osem uvrstitev na oder za zmagovalke ima s slalomskih tekem. Do odra za zmagovalce je po dolgem času prišla katera od hrvaških smučark. To je s tretjim mestom prvič v karieri uspelo Zrinki Ljutić. Za Leno Dürr je na koncu zaostala 49 stotink sekunde.

V finalu je tokrat nastopila le ena Slovenka. Ana Bucik je prvo vožnjo tretjič v sezoni začela s številko ena in jo sklenila na osmem mestu, v drugi pa je bila zelo zadržana in precej izgubila ter zasedla končno 22. mesto.

»Prva vožnja je bila boljša kot včeraj, zato sem v drugo res želela napasti. Dobro sem začela, potem pa se je zgodila tista napaka, ki me je stala ogromno časa. Tudi pravega ritma po tem nisem več ujela. Nič zato. Treba je iti naprej. Sedaj bo nekaj časa za počitek in nato priprave za svetovno prvenstvo,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala 29-letnica.

Za Novogoričanko je bila to pred odhodom na SP najslabša uvrstitev v slalomski sezoni. V avstrijskem Flachauu je sicer odstopila, ko pa je prišla do cilja, ni bila nikoli slabša od 13. mesta. V seštevku discipline je osma z 230 osvojenimi točkami. Druga slovenska predstavnica Neja Dvornik je bila po sobotnem 17. mestu tokrat prepočasna za še en nastop in je preizkušnjo sklenila na 32. mestu.

To je bila zadnja ženska tekma za svetovni pokal pred svetovnim prvenstvom. To bo na sporedu med 6. in 19. februarjem v Courchevelu za moške in Meribelu za ženske.